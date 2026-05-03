Fin de semana largo: nuevamente, consumo austero y escapadas más cortas

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance moderado para el turismo en Argentina, con un movimiento que, si bien logró alcanzar a más de 1 millón de personas, volvió a evidenciar un perfil de consumo austero y escapadas cortas, en línea con el contexto económico actual .

De acuerdo con el informe difundido este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , viajaron 1.066.464 turistas durante el feriado, quienes generaron un impacto económico de $ 235.008 millones en todo el país. Sin embargo, el dato central no estuvo tanto en la cantidad de viajeros, sino en la forma en que se movieron: predominó un turismo de cercanía, con estadías breves y un gasto contenido .

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, “aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar”, aclaró CAME. Sin embargo, si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días (en 2024 no hubo fin de semana largo), el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

El relevamiento señaló que el fin de semana fue “tranquilo” para el sector, en un escenario en el que las decisiones de viaje estuvieron fuertemente condicionadas por el poder adquisitivo. En ese marco, muchas familias optaron por destinos próximos y redujeron tanto la duración de las estadías como el presupuesto destinado a actividades recreativas .

En términos generales, el consumo se concentró en rubros básicos como alojamiento, gastronomía y transporte, mientras que el gasto en ocio y entretenimiento mostró menor dinamismo. Este comportamiento responde a una tendencia que ya se viene consolidando en los últimos feriados: más turistas viajando, pero con menor gasto individual. “El gasto promedio diario por turista fue de $ 110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros”.

Otro de los rasgos destacados fue la corta duración de las escapadas. El promedio de estadía se ubicó en torno de los dos días, lo que refleja un uso más acotado del tiempo disponible y una planificación ajustada de los viajes. A su vez, la falta de eventos masivos pagos en muchos destinos incidió en la caída del gasto promedio. “La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025 cuando el fin de semana tuvo un día más de feriado. A su vez, el gasto total real fue un 32,9% menor al del año pasado”, siempre según CAME.

Escenario, según CAME

A pesar de este escenario, desde CAME remarcaron que el flujo turístico logró sostener cierta actividad en las economías regionales, especialmente en destinos cercanos a grandes centros urbanos, que fueron los más elegidos por los viajeros.

En ese sentido, el fin de semana largo volvió a dejar una señal dual: por un lado, el turismo mantiene su capacidad de movilización y sigue siendo una opción elegida; por otro, el gasto moderado y la preferencia por escapadas breves reflejan las limitaciones que impone la coyuntura económica.

La provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el fin de semana largo mostró una tendencia similar a la del resto del país, con fuerte predominio del turismo de cercanía. Localidades de la Costa Atlántica, sierras y destinos rurales registraron movimiento, aunque con niveles de ocupación moderados.

Según el informe de CAME, las estadías fueron mayormente cortas y el gasto se concentró en servicios básicos, con menor participación de actividades recreativas. La cercanía con el AMBA volvió a ser un factor clave en la elección de los destinos.

Fuente: Agencia DIB