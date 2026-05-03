domingo 03 de mayo de 2026
3 de mayo de 2026 - 11:43

Tornquist: cuatro muertos en un choque en el Abra de la Ventana

El accidente ocurrió este domingo en la ruta provincial 76, en el Parque Provincial Ernesto Tornquist cuando dos autos chocaron de frente. Además de los muertos hay tres heridos.

Por Agencia DIB
El choque en Tornquist, sobre la ruta 76.

El choque en Tornquist, sobre la ruta 76.

EL Orden
Cuatro muertos y tres heridos fue el saldo del accidente.

Cuatro muertos y tres heridos fue el saldo del accidente.

El Orden

Cuatro personas murieron este domingo tras un choque frontal entre dos autos ocurrido en la ruta provincial 76, en el sector del Abra de la Ventana, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist. Además tres personas resultaron heridas en el accidente.

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Cómo fue el choque en Tornquist

orden choque Tornquist rs
Cuatro muertos y tres heridos fue el saldo del accidente.

Cuatro muertos y tres heridos fue el saldo del accidente.

El siniestro involucró a un Ford Focus, conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba acompañado por Griselda Buchanan, también de 47. Ambos, no residentes en la zona, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.

El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, quien también sufrió lesiones y fue derivado al mismo hospital, informó El Orden de Pringles. En ese rodado viajaban además Talía Araceli Mansilla (29), oriunda de Lanús; María de los Milagros Chirinos (28), de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval (26), de CABA; y Ezequiel Agustín Quaglio (31), también de Caballito.

Según el informe oficial, las cuatro personas fallecidas viajaban en el Citroën C3: Talía Araceli Mansilla (29 años, de Lanús); María de los Milagros Chirinos (28 años, de Caballito): Laura Camila Díaz Sandoval (26 años, de CABA): y Ezequiel Agustín Quaglio (31 años, de Caballito). A excepción de Quaglio, quien murió en el Hospital Municipal de Tornquist, todos fallecieron en el acto..

Los heridos que permanecen bajo asistencia médica son: Juan Ignacio Daulerio (28 años, conductor del Citroën): Alejandro Daniel Prezzi (47 años, conductor del Ford Focus): y Griselda Buchanan (47 años, acompañante en el Focus).

Las causas que originaron la colisión están siendo investigadas.

Fuente: Agencia DIB

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