jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 19:59

Crisis de colectivos en el AMBA: el gobierno anunció transferencias y busca normalizar el servicio

En una reunión con empresarios, el gobierno dijo que transferirá $56.000 millones en subsidios. Las frecuencias se normalizarían. Podría haber nuevos aumentos del boleto.

Ómnibus en el Área Metropolitana.&nbsp;

Ómnibus en el Área Metropolitana. 

Tras semanas de conflicto por la reducción de frecuencias y el aumento de costos, el Gobierno nacional y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanzaron este jueves en una nueva mesa de negociación para intentar normalizar el servicio y discutir una reestructuración integral del sistema de transporte.

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El encuentro, realizado en el Ministerio de Economía, fue encabezado por autoridades de la Secretaría de Transporte y contó con la participación de las cámaras empresarias y representantes de la provincia de Buenos Aires.

Allí, Nación se comprometió a transferir $56.000 millones para reducir parte de la deuda que mantiene con el sector, mientras que la Provincia abonó otros $30.000 millones. Según indicaron desde las empresas, entre los pagos realizados en las últimas horas se alcanzaron los $86.000 millones, aunque todavía permanecen pendientes otros $55.000 millones vinculados a atributos sociales correspondientes a los primeros meses del año.

Tras la reunión, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) confirmó que las compañías se comprometieron a “normalizar las frecuencias en forma inmediata”, luego de la regularización parcial de los subsidios. Desde el sector señalaron que el servicio podría volver desde los próximos días a una situación “semi normal”, similar a la registrada antes de la suba del precio del gasoil que agravó la crisis financiera de las empresas.

Uno de los principales ejes de la negociación fue la revisión de la estructura de costos del sistema. Las autoridades nacionales adelantaron que durante mayo volverán a calcular cuánto cuesta operar los colectivos tomando como referencia el valor actualizado del combustible, lo que abrió la puerta a un eventual nuevo aumento del boleto en las líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

Aunque todavía no hubo precisiones oficiales, empresarios del sector aseguran que la posibilidad de una suba tarifaria “está en evaluación”.

Además, durante el encuentro ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un esquema “más eficiente y transparente”, con herramientas que premien a las empresas que cumplan estándares de calidad y con una revisión de aspectos impositivos, administrativos y operativos. También se ratificó la continuidad de las mesas de trabajo conjuntas, con nuevos encuentros previstos para mayo.

La reunión también marcó el debut formal de Mariano Plencovich al frente de la Secretaría de Transporte, tras la salida de Carlos Frugoni.

Fuente: Agencia DIB.

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