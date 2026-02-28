Milei respaldó a EE.UU. e Israel y condenó a Irán por la escalada en Medio Oriente

El Gobierno argentino difundió un comunicado oficial en el que se posicionó sobre la creciente tensión en Medio Oriente y expresó su respaldo a las acciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán. El documento, emitido por Cancillería el 28 de febrero de 2026, sostiene que estas medidas buscan neutralizar amenazas a la estabilidad internacional y la seguridad regional.

En el texto, la administración que comanda Javier Milei afirma que las acciones tienen como objetivo frenar el avance del régimen iraní y evitar riesgos a largo plazo , especialmente en materia de proliferación nuclear. Además, el Gobierno expresó su confianza en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad y fortalecer el sistema internacional de seguridad.

La Cancillería remarcó que, pese a los reiterados intentos diplomáticos, Irán no habría desmantelado su programa nuclear ni cesado actividades sensibles vinculadas al enriquecimiento de material. También lo acusó de respaldar actores armados no estatales en distintos países, lo que —según el comunicado— constituye una amenaza persistente para la paz global.

En esa línea, la Argentina condenó los ataques atribuidos al régimen iraní contra Israel y otros países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, además de instalaciones y personal estadounidense desplegado en Medio Oriente.

El comunicado también incluyó un mensaje de solidaridad hacia el pueblo iraní, destacando su aspiración a vivir en libertad y con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional. A su vez, el Gobierno recordó que la justicia argentina considera responsable a Irán por el atentado a la AMIA en 1994, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Finalmente, Cancillería informó que se encuentra coordinando acciones con la red consular en la región para asistir a ciudadanos argentinos ante cualquier eventualidad, en medio de la escalada militar que mantiene en alerta a gran parte del escenario internacional.

