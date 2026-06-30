La producción de acero crudo creció 14% en la comparación interanual

La producción de acero crudo alcanzó en mayo las 399.400 toneladas, lo que representó un incremento del 6,3% respecto de abril y una suba del 14% en comparación con el mismo mes de 2025 , de acuerdo con el informe mensual difundido por la Cámara Argentina del Acero (CAA) . En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la producción aumentó un 10,2% frente al mismo período del año pasado.

La producción de laminados (planos y no planos) f ue de 325.900 toneladas en mayo. Ese volumen implicó una mejora mensual del 27,6% , aunque todavía se ubicó 1,8% por debajo del registrado en igual mes de 2025. En el acumulado de enero a mayo, la caída fue del 11,4% interanual.

En su análisis del mercado, la CAA sostuvo que la dinámica sectorial continúa siendo heterogénea. Indicó que la energía, impulsada por Vaca Muerta, y el agro siguen siendo los principales motores de la demanda de acero , mientras que la construcción permanece concentrada en obras privadas de menor intensidad de uso del material y la industria automotriz combina un aumento de las ventas con una producción nacional afectada por una mayor participación de vehículos importados.

La cámara advirtió además que este escenario se ve agravado por el ingreso de importaciones, en particular de origen chino, y, según señaló, en condiciones de comercio subsidiado. También afirmó que la estructura tributaria de los distintos niveles del Estado desalienta el agregado de valor local. En ese sentido, recordó que, según datos del Indec, China fue el principal origen de las importaciones argentinas en abril, con una participación del 22% del total.

Respecto de los principales sectores consumidores de acero, la CAA indicó que el área energética mantuvo un elevado nivel de actividad durante mayo, con alrededor de 2.500 fracturas mensuales desde enero y 38 equipos de perforación activos. En contraste, señaló que la construcción aún no consolida una tendencia de recuperación y que la producción automotriz registró una caída interanual del 21,5% durante mayo.

Por último, la entidad remarcó que otros segmentos industriales también mostraron señales de debilidad. Las ventas de línea blanca continuaron exhibiendo caídas interanuales de dos dígitos, mientras que el patentamiento de maquinaria agrícola descendió 16,8% respecto de mayo de 2025 y 13,6% frente a abril, al totalizar 710 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

Fuente: Agencia DIB