sábado 24 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 20:35

El salario real de los trabajadores registrados acumula tres meses de caída consecutivos

De acuerdo al Indec, el salario real de los asalariados formales se redujo entre septiembre y noviembre tanto para los privados como para los estatales.

Por Agencia DIB
BOLSILLO

El salario de los trabajadores registrados cayó en noviembre por tercer mes consecutivo -subió 1,8% contra una inflación del 2,5%-, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Más noticias
La sucuarsal del Hipotecario en Tandil. 

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario
Cuenta DNI ahora permite operar en dólares. 

Ahora se puede comprar, vender y transferir dólares a través de Cuenta DNI

La serie indica un agravamiento de la tendencia: en el último trimestre relevado (septiembre a noviembre) los salarios acumulan una caída de 1,7% real. Solo en noviembre, los haberes perdieron 0,7% de su poder adquisitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscampos76/status/2014782243772711376&partner=&hide_thread=false

Sobre la base de la última caída del salario, el especialista Luis Campos, calculó que el sector privado registrado está 1,3% debajo de noviembre de 2023 -pierde 22,2% contra 2017- y el sector público un 15,5%, lo que medido contra 2017 representa una merma del 35,8% .

En promedio, la caída del salario real es del 6,4% en la era Milei.

Campos explicó que “la dinámica salarial del 2025 (noviembre es el último dato disponible) fue de un claro estancamiento en niveles históricamente bajos ”. Y que en los últimos meses, al calor de la suba de la inflación, el salario real entró en una fase de deterioro marginal.

"El deterioro del empleo registrado no solo se intensificó sino que es generalizado", advirtió por su parte Federico Pastrana, economista de CP-Consultores. Ni siquiera los empleados bajo convenio lograron en los últimos tres meses ganarle a la inflación.

Temas
Ver más

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario

Ahora se puede comprar, vender y transferir dólares a través de Cuenta DNI

Con IA y drones, ARBA sale a detectar construcciones no declaradas

Indec: noviembre también dejó caída de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

Oficializaron a Susana González al frente del Puerto La Plata

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" el aumento salarial del 4,5%

Indec: la actividad económica volvió a caer en noviembre pero en los primeros 11 meses de 2025 mantuvo la expansión

El puerto de Bahía Blanca rozó su mejor marca histórica en exportaciones

La Provincia en alerta: 3 de cada 10 empresas cerradas estaban radicadas en territorio bonaerense

Apenas unos días después de firmar, la Unión Europea suspende la aplicación del acuerdo con el Mercosur

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuenta DNI ahora permite operar en dólares. 

Ahora se puede comprar, vender y transferir dólares a través de Cuenta DNI

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El salario real de los registrados acumula tres meses de caídaconsecutivos 

El salario real de los registrados acumula tres meses de caídaconsecutivos 