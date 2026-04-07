El rodeo vacuno sigue en caída en el país, aunque PBA se mantiene estable

La reducción continua del stock vacuno es una constante en los últimos años con una pérdida significativa de animales. Y según datos oficiales, solo en 2025 el rodeo nacional cerró con un total de 50.920.790 cabezas, una pérdida de 704.000 , equivalente a una caída del 1,36%. Aunque la provincia de Buenos Aires se mantuvo estable.

Este dato de la Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca resulta llamativo, ya que es el tercer ciclo consecutivo de caída del stock. Luego del salto que se dio entre 2021 y 2022, los tres años siguientes mostraron caídas en la serie histórica del total de vacunos argentinos, en torno a las 3,28 millones de cabezas .

Si se toma la provincia de Buenos Aires, el total de bovinos en 2025 se ubicó en 19.426.357, un número similar al que se registró un año antes, cuando fue de 19.419.096 cabezas. Sin embargo, la cifra bonaerense es significativamente menor que la de 2022, con 884.710 animales menos.

A nivel nacional, el stock de terneros/as presenta una reducción de unas 198.000 cabezas (- 1,4%) respecto al año anterior, debido a que “estos animales provienen, en su mayoría, de nacimientos ocurridos durante el invierno de 2025, producto de los servicios sobre las vacas de la primavera del 2024, período en el cual ya se había verificado una caída del stock de vientres en igual magnitud (-1,4%)”, indicó el trabajo.

ganado

Asimismo, al analizar los resultados por categoría en relación con el último cierre de stock (31/12/2024), se observa una reducción en los vientres (vacas y vaquillonas) del orden de 516.000 cabezas (-1,8%).

“Este comportamiento resulta esperable, dado el nivel de faena de hembras registrado en 2025. No obstante, la caída del rodeo de vientres es menor a la observada en los dos períodos previos, cuando la disminución promedió las 850.000 cabezas anuales”, puntualizaron desde Agricultura.

En cuanto a las categorías de machos, se dio lo contrario, ya que se observó un incremento de aproximadamente 1%, equivalente a unas 57.000 cabezas más. Según Agricultura, este resultado se explica por una caída de alrededor de 120.000 novillos (-5,4%), más que compensada por el aumento de 165.000 novillitos (3,6%) y de 11.600 toritos (3,4%).

No obstante, la caída en el número de animales, desde la cartera nacional celebraron algunos marcadores positivos, como es el caso de la relación ternero-vaca, que se ubicó en el 65,2%, mismo nivel que el año pasado, pero unos 3 puntos por encima del promedio de los últimos 18 años.

Si bien desde Agricultura reconocieron la caída del stock, remarcaron que “se mantiene la tendencia de mejora en la relación ternero/vaca, lo que significa mayor eficiencia reproductiva”.

Fuente: Agencia DIB