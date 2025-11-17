lunes 17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025 - 16:54

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre: $ 517.672 millones

El sector público nacional acumuló en los primeros diez meses del año un superávit equivalente al 0,5% del PBI y un superávit primario del 1,4%.

Por Agencia DIB
El Ministerio de Economía informó un nuevo mes de superávit.

El Ministerio de Economía informó que las cuentas públicas registraron en octubre un superávit primario de $ 517.672 millones. El resultado surge de un saldo primario de $ 823.825 millones, que se redujo tras el pago de $ 306.253 millones en intereses de deuda. Con estos números, el sector público nacional acumuló en los primeros diez meses del año un superávit equivalente al 0,5% del PBI y un superávit primario del 1,4%.

El presidente Javier Milei desmintió que el Gobierno evalúe eliminar el monotributo y acusó a sectores del periodismo de impulsar “mentiras y operaciones”. 

Manuel Adorni y Diego Santilli se repartirán funciones de la Secretaría de Deportes y Turismo.

En octubre, los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron a $ 11.987.193 millones, lo que representó un incremento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios crecieron 24,4% interanual, impulsados por aumentos en Derechos de Importación (+65,7%), Impuesto a las Ganancias (+41,8%), Débitos y Créditos (+41,2%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+35,9%) y el IVA neto de reintegros (+31,5%).

Desde el Ministerio señalaron que la comparación interanual está influida por la vigencia del impuesto PAIS y por los ingresos vinculados al proceso de exteriorización de activos y al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP).

Los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $ 11.163.268 millones en octubre (+29,6% interanual). Dentro de este rubro, las prestaciones sociales sumaron $ 6.891.369 millones (+31,5%), mientras que las remuneraciones alcanzaron $ 1.416.199 millones (+21,9%). Las transferencias corrientes se ubicaron en $ 4.131.125 millones (+15,1%), con un aumento de 16,7% hacia el sector privado y de 13,4% hacia el sector público.

Por último, los subsidios económicos totalizaron $ 1.041.225 millones (+27,1% interanual). Dentro de ese monto, los subsidios energéticos crecieron 28,2%, y los destinados al transporte, 27,3%. (DIB)

Con información de Noticias Argentinas

