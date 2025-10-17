viernes 17 de octubre de 2025
17 de octubre de 2025 - 10:38

El Gobierno oficializó la nueva plataforma digital para inscribir autos 0 km

El flamante sistema RUNA permite registrar vehículos de forma online, con un 20% de descuento adicional y entrega directa de chapas patente en concesionarias.

Por Agencia DIB
Una concesionaria con autos. 

MundoEl Gobierno de Javier Milei oficializó el lanzamiento del sistema Registro Único Nacional de Automotores (RUNA), la nueva plataforma digital para inscribir automóviles 0 kilómetros sin necesidad de asistir a los registros seccionales. Lo hizo mediante la Disposición 745/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El sistema ya rige desde febrero pasado para motos, pero desde ahora se permitirá inscribir vehículos de manera online y un 20% más barato. El proceso digital agiliza la gestión, reduce costos y facilita la entrega de chapas patente directamente en las concesionarias, listas para circular.

A raíz de la implementación de este sistema, desde el Ministerio de Justicia se aclaró que ahora las concesionarias contarán con las chapas patente para colocar en los vehículos inscriptos digitalmente a través del RUNA.

Este trámite es totalmente a distancia, incluso se puede abonar el arancel desde la web. Luego, una vez realizado el pago, el titular recibe el título por mail y la cédula verde en la aplicación Mi Argentina. El siguiente paso, es retirar el vehículo por la concesionaria, ya listo para circular. (DIB)

