Verano: Flybondi canceló más de 150 vuelos en la última semana

El verano renueva las expectativas de los turistas que, a veces, se encuentran con contratiempos inesperados. Y eso le pasó a más de 25 mil viajeros que sufrieron por los más de 150 vuelos que la aerolínea Flybondi canceló en el término de la última semana.

Con una capacidad aproximada de 180 asientos en sus aviones, la compañía low cost volvió en el inicio de la temporada a tener los mismos problemas que años anteriores. Por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota, según justificaron desde la línea aérea, del martes 6 hasta este martes, unos 150 vuelos a diferentes puntos del país y Brasil fueron cancelados o reprogramados.

Pero los problemas, en realidad, empezaron antes de fin de año, cuando la demanda de vuelos iba en crecimiento. De acuerdo con el sitio especializado Failbondi, que monitorea el desempeño operativo de las aerolíneas, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 Flybondi registró demoras y cancelaciones en un total de 924 vuelos .

El promedio durante ese período fue de 57 operaciones afectadas por día, un número muy alto en comparación con otras compañías. De hecho, como ejemplo, sirve el dato del lunes: Mientras Aerolíneas Argentinas canceló un vuelo de 231 vuelos, Flybondi 20 de un total de 76 .

“El equipo de atención al cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. Hay que considerar que por estar en inicios de temporada, esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes”, aclaró la empresa que se lanzó en 2018 con la política de cielos de Mauricio Macri.

La low cost, con una capacidad aproximada de 180 asientos en sus aviones, busca dejar atrás la crisis financiera que la llevó desde octubre de 2023 a cancelar cientos de viajes. Pero aún siguen los problemas operativos para la empresa que desde su creación transportó a más de 17 millones de pasajeros.

En 2025, mejoró su desempeño, aunque fue la segunda más impuntual, detrás de Boliviana de Aviación (BOA), según un ranking de la firma Amadeus, que evaluó a 41 aéreas que operaron vuelos regulares en el país.

Alcanzó una puntualidad de 54,29%, lo que significa que 45,71% de sus vuelos sufrieron demoras o cancelaciones. A fines de 2024, la situación era peor: de cada 100, se cancelaban 10 por cuestiones internas.

Fuente: Agencia DIB