La industria de oil & gas enfrenta un desafío clave: financiar su crecimiento en Argentina

La expansión de la producción de petróleo y gas en Argentina , especialmente en los yacimientos no convencionales como Vaca Muerta , coloca al país ante un desafío central: asegurar mecanismos de financiamiento eficientes para sostener el ritmo de crecimiento de toda la cadena productiva.

En 2025, la producción de crudo y gas marcó un récord histórico impulsada fundamentalmente por la operación no convencional en Neuquén y otras zonas del sur argentino. Este avance no solo consolidó a la extracción como motor de la matriz exportadora local, sino que puso de manifiesto la necesidad de capital para sostener inversiones en toda la cadena de valor.

El sector petrolero argentino concentra entre 37 y 40 grandes operadoras y más de 7.700 proveedores pymes, según datos del sector energético, que generan decenas de miles de empleos indirectos vinculados a servicios, logística y bienes de capital.

Pero mientras las grandes empresas pueden acceder a crédito tanto en mercados locales como internacionales, el acceso a financiamiento para las pymes proveedoras continúa siendo un cuello de botella. “El crecimiento de la producción no convencional genera una gran necesidad de inversiones”, subrayó Pablo Sanucci, CEO de Finvoi, destacando que este dinamismo productivo exige nuevas alternativas de financiación para acompañar su expansión.

Para el CEO de Finvoi —una fintech que busca centralizar y facilitar el acceso al crédito empresarial mediante una plataforma digital que conecta bancos, SGRs y el mercado de capitales— el principal reto está en desarrollar instrumentos financieros más flexibles para empresas de menor escala.

“Será un importante desafío para los diferentes actores del sistema financiero desarrollar instrumentos para acompañar el crecimiento de este sector”, afirmó Sanucci, haciendo hincapié en la necesidad de instrumentos como leasing y obligaciones negociables adaptados a la realidad pyme.

Instrumentos financieros en debate

Entre las herramientas que ya se utilizan, Sanucci mencionó la Factura de Crédito Electrónica (FCE) como uno de los mecanismos que ha servido para aliviar el retraso entre los plazos de cobro y los pagos, al permitir que proveedores transformen facturas futuras en liquidez inmediata. Este instrumento, alentado por la aceptación de las grandes operadoras, ha contribuido a que las tasas de descuento sean algunas de las más competitivas del mercado financiero.

Sin embargo, señala que no alcanza solo con soluciones de corto plazo. El leasing, particularmente en dólares para adaptarse a contratos y costos dolarizados, debe crecer significativamente para sostener inversiones en bienes de capital, explican analistas del sector. Asimismo, el desarrollo de Obligaciones Negociables Pyme con plazos más largos aparece como una vía para que proveedores puedan planificar inversiones sin depender exclusivamente del crédito bancario tradicional.

Sanucci, quien en otros foros del sector ha explicado que plataformas como Finvoi buscan simplificar y democratizar el acceso al financiamiento, remarcó que “la idea es concentrar en una app simple e intuitiva todas las opciones de financiamiento para empresas”, facilitando que cada empresa reciba ofertas de múltiples instituciones sin trámites repetitivos.

Perspectiva y contexto

El contexto macroeconómico juega un rol determinante. A medida que la estabilidad económica mejora, aumenta la posibilidad de que actores financieros se animen a ofrecer financiamiento de mediano y largo plazo con condiciones competitivas. No obstante, el consumo de crédito todavía está por debajo de niveles internacionalmente recomendados para países en crecimiento, y la industria energética, con sus complejas cadenas de valor, requiere soluciones específicas.

Especialistas también destacan que garantizar un flujo constante de capital para pymes en sectores intensivos en mano de obra es clave no solo para la sostenibilidad de la industria, sino para el empleo regional y el desarrollo productivo. En ese sentido, la expansión de Vaca Muerta y otros proyectos energéticos podría convertirse en un motor de crecimiento si se logran articular los instrumentos financieros necesarios para toda la cadena.