martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 08:58

El Gobierno aumenta los peajes de rutas nacionales y autopistas: las nuevas tarifas

La actualización de precios impactará en los accesos más transitados y en extensos corredores viales, modificando el valor a partir del jueves 26 de febrero.

Por Agencia DIB
Un peaje del país.
El Gobierno de Javier Milei aprobó este martes un nuevo esquema de tarifas para rutas y autopistas nacionales de todo el país bajo la operación de la empresa concesionaria Corredores Viales S.A. Así lo estableció en la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial, y que empezará a regir desde el jueves 26 de febrero.

Las nuevas tarifas alcanzan a la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

La suba alcanzará un 15,4% del valor vigente en los principales peajes del país. El nuevo esquema eleva el precio mínimo para automóviles de $1.300 a $1.500, afectando el tránsito en accesos estratégicos y rutas nacionales concesionadas. Mientras que las categorías superiores escalan hasta $7.500.

La normativa abarca a todos los tramos que opera la empresa estatal Corredores Viales S.A., actualmente en proceso de privatización.

La actualización tarifaria no introduce diferencias entre el pago en efectivo y el sistema automático TelePASE. A partir de esta modificación, el monto a abonar será idéntico en todas las franjas horarias y para todas las categorías de vehículos, sin distinción por método de pago. No obstante, la Dirección Nacional de Vialidad promueve el uso de TelePASE con el argumento de que agiliza el cobro y reduce los tiempos de viaje en las estaciones de peaje.

En el caso de la autopista Riccheri, los valores para motocicletas se fijaron en $650 y $750 en hora pico. Para automóviles de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, el monto asciende a $1.300 y $1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 metros de altura o con rueda doble abonarán $2.600 y $3.000, respectivamente, según la franja horaria.

Fuente: Agencia DIB

