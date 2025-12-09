martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 09:39

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para los agroexportadores

Se trata, según resaltó el ministro de Economía, Luis Caputo, de una reducción de entre 1% y 2% para la soja, el maíz, el trigo y el girasol, entre otros cultivos.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las retenciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una baja en las retenciones para el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

La medida fue comunicada por el funcionario en su cuenta de X. Allí destacó que “damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1998358926195122256?s=20&partner=&hide_thread=false

Prioridad

En esa línea, Caputo remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, y aseguró que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

Al reforzar esa intención, resaltó que “ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Cifras en mano

Las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

  • Soja: de 26% a 24%
  • Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
  • Girasol: de 5,5% a 4,5%

El titular de la cartera económica expresó que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

“Menos impuestos, más producción”

Caputo valoró que con esta decisión “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

En este sentido, el funcionario manifestó que “el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

Fuente: Agencia DIB

