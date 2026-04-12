domingo 12 de abril de 2026
12 de abril de 2026 - 10:14

El dólar blue a $1.390: ¿por qué bajó tanto en estos seis meses?

Además, en un fenómenos inédito en los últimos tiempos, el dólar blue y el dólar oficial tienen casi la misma cotización.

Por Agencia DIB
El dólar blue cotiza a valores de setiembre de 2025.

El dólar blue cotiza a valores de setiembre de 2025.

En el país donde la divisa verde -por lo general- siempre sube, este viernes 11 de abril el dólar blue cerró a $1.390 para la venta, por debajo de los valores de octubre de 2025. Por otra parte, la brecha entre el oficial y el blue es casi nula, apenas hay 5 pesos de diferencia.

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Mientras que hace seis meses el mercado operaba con una incertidumbre que empujaba los precios al alza, la agencia Noticias Argentinas concluye que el panorama muestra una convergencia notable. Éstas son las cotizaciones del viernes 11:

  • Dólar Blue: $1.375 (Compra) / $1.390 (Venta).
  • Dólar Oficial: $1.345 (Compra) / $1.395 (Venta).
  • Dólar MEP: $1408,10 (Compra) / $1415,20 (Venta).

Esta paridad entre el blue y el oficial (prácticamente sin brecha) es un fenómeno que no se veía desde hace años. Entonces surge la pregunta: ¿por qué está más barato que hace 6 meses?

Según NA, la combinación de una mayor oferta de divisas por la liquidación del campo y una demanda de pesos que empieza a dar señales de recuperación, generó un efecto "pinza" que planchó el precio.

El único que se mantiene alto es el Dólar Tarjeta ($1.813,50), lo que sigue incentivando a los turistas y ahorristas a volcarse al mercado MEP o al Blue para cancelar consumos con billetes “verdes”.

En síntesis, para quien tiene capacidad de ahorro o deudas en moneda extranjera, hoy tiene una ventana de oportunidad inédita en el corto plazo: el billete verde cotiza menos que en el cierre del invierno pasado.

Fuente: Agencia DIB

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