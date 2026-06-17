El Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo

Según el Indec, el Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,7% respecto del mes anterior.

El Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,7% respecto del mes anterior , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El resultado surge como consecuencia de los aumentos del 1,6% en el capítulo “Materiales”, del 3,5% en “Mano de obra” y del 4% en “Gastos generales”. En términos interanuales, el índice presentó una variación del 29%, mientras que en lo que va del año acumuló un incremento del 12,8%.

Indec: en abril, la industria manufacturera y la construcción cayeron 2,8% y acumulan retracciones de 2,4% y 2,1%

De acuerdo con el organismo, el capítulo “Mano de obra” reflejó el impacto de un acuerdo salarial correspondiente al sector de la construcción, mientras que “Gastos generales” incorporó actualizaciones en tarifas de servicios como electricidad, agua y gas.

En el desglose por incidencia en la variación mensual, la mayor contribución correspondió a “Mano de obra”, con 1,65 puntos porcentuales sobre el total, seguida por “Materiales”, con 0,66 puntos, y “Gastos generales”, con 0,41 puntos.

Entre los materiales, se destacaron subas del 6,5% en productos plásticos, del 4,2% en productos aislantes y del 2,7% en ladrillos y otros productos cerámicos. También se registraron aumentos en muebles de madera para cocina (2,6%) y cables y conductores eléctricos (2,6%). En contraste, se observaron caídas en vidrios (-0,4%), ascensores (-0,2%) e hierro para la construcción (-0,1%).

En cuanto a los servicios, los mayores incrementos se verificaron en el alquiler de contenedores tipo volquete (11%), camionetas (5%) y camiones volcadores (3,5%). Además, en el análisis por ítem de obra, se registraron las principales subas en movimiento de tierra (5,6%), otros trabajos y gastos (3,9%) y albañilería (3,3%).

Fuente: Agencia DIB