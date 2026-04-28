martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 08:57

El consumo continúa en la pendiente y cayó un -5,1% en marzo

La cifra refleja la baja con respecto al mismo mes del año anterior, según relevamiento de Scentia. El peor descenso fue en la categoría de Limpieza de Ropa y Hogar, con un -12%.

Por Agencia DIB
Precios y consumo, en la mira.

Precios y consumo, en la mira.

El escenario para el consumo en Argentina continúa mostrando señales de alerta. Según el último relevamiento de la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída del -5,1% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra marca una tendencia preocupante para el primer trimestre del año, que acumula una retracción del -3,1% (YTD).

Más noticias
Los medicamentos de venta libre para aliviar la digestión en muchos casos son señales de alarma del organismo que avisan de la existencia de otras patologías graves.

Alertan sobre el consumo de protectores hepáticos: ¿qué peligros ocultan para la salud?
Textilana, la empresa que fabrica la marca Mauro Sergio. 

Mar del Plata: una histórica textil pidió su concurso preventivo

A pesar de que el indicador mensual muestra un repunte del +6,1% respecto a febrero de 2026, este incremento se atribuye principalmente a la estacionalidad del mes y no a una recuperación real del poder adquisitivo, que sigue golpeado por una inflación interanual del 32,6%.

El informe detalla que el ajuste en los hogares ha sido selectivo pero profundo. La canasta de Limpieza de Ropa y Hogar lideró las pérdidas con un desplome del -12,0% en la comparación interanual. Le siguen los productos Perecederos, con una baja del -9,7%, y el rubro de Desayuno y Merienda, que cayó un -8,2%.

Variaciones

Otros rubros con variaciones destacadas en marzo 2026 vs. marzo 2025 fueron Higiene y Cosmética, -5,0%; Impulsivos (compras no planificadas), -4,3%; Alimentación, -4,0%; Bebidas sin Alcohol, -1,4%.

Las Bebidas con Alcohol fueron la única categoría con signo positivo, con un crecimiento del +2,6%.

En el acumulado del año, el rubro de Alimentación logra mantenerse apenas en terreno positivo con un +0,8%, mientras que Bebidas sin Alcohol arrastra la peor parte del 2026 con una caída acumulada del -7,3%.

Disparidad entre canales de venta

El comportamiento de los consumidores ha sido dispar según el lugar de compra. Los Supermercados de cadena sufrieron una fuerte contracción del -7,0% interanual. Por su parte, el canal Mayorista registró la caída más estrepitosa del informe, con un -8,8%.

En la otra vereda, el E-commerce continúa consolidándose como la alternativa de mayor crecimiento, con un salto del +34,3% interanual en marzo y un acumulado anual del +31,3%. Las Farmacias también mostraron una leve resiliencia con una suba del +0,9% en el mes.

Contexto económico

Los indicadores económicos que acompañan el reporte ayudan a entender la retracción. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 3,4%, lo que eleva el acumulado de 2026 al 9,4% en solo tres meses.

Con una tasa de pobreza del 28,2% y un desempleo del 7,5% (al cierre del Q4 2025), el margen de maniobra de las familias argentinas se ve severamente limitado, lo que impacta directamente en las góndolas de todo el país.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Alertan sobre el consumo de protectores hepáticos: ¿qué peligros ocultan para la salud?

Mar del Plata: una histórica textil pidió su concurso preventivo

Proponen un nuevo sistema de control de semillas para mejorar la fiscalización

ARBA: más de 12.000 pymes ya están en el régimen que evita acumular saldos a favor

Nación busca desregular la compraventa de propiedades para bajar los costos

Argentina restituyó su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena

Récord del agro: en marzo la molienda de girasol superó las 500.000 toneladas

Gas natural licuado: Camuzzi y Vitol avanzan en un acuerdo estratégico para impulsar LNG del Plata

La morosidad en los créditos de Mercado Libre saltó al 9%

El Gobierno echó al funcionario que no declaró siete departamentos en EE.UU.

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un departamento con cartel de venta.

Nación busca desregular la compraventa de propiedades para bajar los costos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La exposición de Gribaudo en la Feria del Libro.

Christian Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica",  su libro sobre Inteligencia Artificial