Una campaña de detección gratuita busca concientizar sobre la dermatitis atópica

La dermatitis atópica afecta al diez por ciento de los niños y adolescentes, y en muchos casos llega hasta la adultez.

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel que se presume que afecta a uno de cada diez niños y adolescentes . Está caracterizada por brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones . Las lesiones pueden ubicarse en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las zonas de flexión de las extremidades. El compromiso de estas áreas especialmente sensibles no solo afecta la piel visible, sino también la comodidad, el descanso y la vida cotidiana de quienes la padecen. En estos días comenzó a llevarse a cabo la sexta campaña nacional de detección gratuita de la enfermedad , con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

“En nuestro país, se estima que la dermatitis atópica (DA) afecta al menos al 10% de los niños y adolescentes, y en cerca de tres de cada 10 casos, la enfermedad se mantiene en la adultez ”, afirmó la doctora Carolina Ledesma , presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) . Añadió: “El impacto en la calidad de vida de los pacientes con DA es muy alto ya que atraviesa todo su entorno familiar, laboral y social”.

Los síntomas de la dermatitis atópica (eccema) pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y varían considerablemente según la persona. Algunos de ellos son piel seca y agrietada, picazón, erupción en la piel hinchada que varía de color según el color de piel, pequeñas protuberancias, exudado y costras, piel engrosada, oscurecimiento de la piel alrededor de los ojos, piel muy lastimada y sensible por rascarse, entre otros.

“Si bien la dermatitis atópica tiene una triada característica (piel seca, tendencia a desarrollar eccemas y picazón) , el cuadro clínico varía un poco entre adultos y niños. En los niños pequeños, suele localizarse en mejillas y superficies extensoras de los miembros, mientras que en los niños más grandes predomina en los pliegues (adelante del codo, atrás de las rodillas y el cuello). En los jóvenes y adultos, se suele localizar en párpados, pezones, muñecas, manos y pies”, indicó por su parte la doctora Paula Luna , presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDLP) y vicepresidenta de SOARPSO.

Coexistencia

Existen otras enfermedades desencadenadas por el mismo proceso inflamatorio y es muy frecuente que coexista con diferentes afecciones alérgicas. “La dermatitis atópica se vincula frecuentemente con otras enfermedades alérgicas, como la alergia alimentaria, la rinitis alérgica y el asma, por lo que su diagnóstico y seguimiento requieren una mirada integral del paciente”, explicó, en tanto, la doctora Silvana Monsell, médica pediatra y alergista, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).

“En este sentido, el abordaje conjunto entre el alergista y el dermatólogo resulta clave: permite evaluar tanto el estado de la piel como los posibles factores asociados, definir estrategias de tratamiento personalizadas y acompañar al paciente de manera sostenida, con el objetivo de controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida”, reforzó la especialista.

Diagnóstico temprano

En base a relevamientos realizados, en algunas provincias de nuestro país, seis de cada 10 diagnósticos pueden demorar de dos a cinco años, a la vez que existe una gran barrera para acceder al diagnóstico certero. Por esto es muy importante consultar ante los primeros síntomas, lo que permite tener un diagnóstico temprano para poder cambiar el rumbo de la enfermedad.

“Este enfoque posibilita la implementación de un tratamiento personalizado y adaptado a las características específicas del paciente, facilitando la mitigación de los síntomas en casos de enfermedad de mayor gravedad y avance. Asimismo, permite la identificación y manejo, cuando sea pertinente, de las comorbilidades asociadas, y en las formas leves, contribuye a prevenir la progresión del eczema”, aseguró la doctora Luna.

Calidad de vida

Cerca del 90% de los pacientes ve afectada diariamente su calidad de vida porque la dermatitis atópica impacta en los ámbitos laboral, escolar, social, vincular y económico. El prurito (picazón), principal síntoma de la enfermedad, no es un aspecto menor y las personas a las que la piel les pica en forma crónica e intensa tienen el triple de posibilidades de desarrollar depresión y el doble de experimentar ansiedad.

“El prurito constante no permite prestar atención, por ejemplo, en el colegio o en el trabajo. Además, favorece las lastimaduras en la piel facilitando el ingreso de infecciones, el sueño se ve afectado porque los pacientes no pueden descansar correctamente y esto disminuye su rendimiento durante el día aumentando el riesgo de accidentes ya que padecen somnolencia diurna. Esta enfermedad limita, a su vez, actividades deportivas (para evitar la sudoración) y las actividades sociales y recreativas (los pacientes evitan mostrarse o exponerse)”, alertó Luna y agregó: “La consulta temprana y el tratamiento adecuado permiten recuperar una salud integral y potenciar el desarrollo futuro”.

Silvia Fernández Barrio, fundadora y presidenta de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) remarcó: “La dermatitis atópica es una enfermedad que atraviesa mucho más que la piel. En los casos moderados a severos puede afectar sobremanera el descanso, la vida social, el trabajo, la escuela, la autoestima y también la dinámica familiar. Afecta la vida las 24 horas. El acceso a la innovación, en estas enfermedades crónicas, es esencial justamente porque aún no tienen cura. Por eso, desde AEPSO insistimos en la importancia de no minimizar sus síntomas ni naturalizar el malestar: las personas necesitan diagnóstico oportuno, seguimiento médico, información clara y acceso a las alternativas terapéuticas más adecuadas para cada etapa de la enfermedad”.

Campaña gratuita de detección

Organizada por la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL) y la Asociación Argentina de Dermatología (ADD), se lleva a cabo la sexta campaña nacional de detección gratuita de dermatitis atópica, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y mejorar la calidad de vida de las personas que deben atravesar esta enfermedad.

Embed

Hasta el 7 de junio se asignarán turnos a través de pedirturno.com.ar o llamando al 0800 222 3776, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, mientras que la atención efectiva se realizará del 8 de junio al 12 de junio. De la campaña participan profesionales de diferentes provincias y ciudades de todo el país.

En ese sentido, Fernández Barrio señaló: “Impulsar campañas gratuitas de detección en distintos puntos del país es fundamental para acercar el diagnóstico a más personas y reducir las barreras de acceso para prevenir más daño en los pacientes. Muchos atraviesan durante años un recorrido de consultas, derivaciones y tratamientos sin lograr una respuesta adecuada. Estas iniciativas permiten acortar ese camino, favorecer la detección oportuna y orientar a cada persona hacia el seguimiento médico y el tratamiento correcto, para lograr un mejor control de la enfermedad y una mejor calidad de vida”.

Fuente: Agencia DIB