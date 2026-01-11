domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026 - 14:00

Ejecución presupuestaria de Nación: profundo recorte en Salud y otras áreas sensibles, crecimiento en Inteligencia y deuda

Es según un informe de CEPA. Reveló que, al cierre de 2025, la ejecución presupuestaria registró una caída real cercana al 29% en comparación con 2023.

Por Agencia DIB
El Gobierno redujo el Presupuesto en áreas sensibles.

El Gobierno redujo el Presupuesto en áreas sensibles.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, al cierre de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró una caída real cercana al 29% en comparación con 2023. El dato, de acuerdo con CEPA, expone la magnitud del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno, con impacto directo en áreas sensibles como salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública.

Más noticias
El cocinero Christian Petersen estuvo internado casi un mes por una falla multiorgánica. 

El cocinero Christian Petersen fue dado de alta: "Me salvaron la vida"
Las ventas minoristas de las pymes, según CAME.

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5%

Según el estudio, mientras el gasto total se redujo de manera significativa, algunas partidas mantuvieron o incluso incrementaron su peso relativo. Es el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución creció un 52% en términos reales respecto de 2023. En paralelo, los servicios de la deuda pública concentraron el 8% del gasto total, consolidándose como uno de los rubros de mayor incidencia presupuestaria.

El recorte fue particularmente profundo en el área de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, mientras que hospitales nacionales registraron ajustes de entre el 20% y el 42%. También se redujeron de manera significativa los recursos destinados al Instituto Malbrán (-26%) y a la ANMAT (-25%). Programas de prevención y atención sanitaria quedaron virtualmente paralizados, con ejecuciones cercanas a 0, a excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que mostró un leve crecimiento del 5%.

CEPA

En ciencia y tecnología, el informe describe un escenario de retracción generalizada. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el Conicet un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%. A estos recortes se suman las disminuciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino y distintos organismos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Las políticas sociales y educativas también estuvieron entre las más afectadas. En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante 2025, mientras que las becas estudiantiles y la formación docente sufrieron recortes superiores al 70%.

Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes: Anses registra un recorte del 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 73%, y el Inaes del 73%. En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).

El ajuste se extendió además al transporte, la obra pública y las transferencias a provincias y municipios, con reducciones que en muchos casos alcanzaron el 100%. De acuerdo con el CEPA, este cuadro configura un escenario de fuerte contracción del gasto público, que compromete la continuidad de políticas esenciales y redefine las prioridades del Estado nacional en un contexto económico adverso.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El cocinero Christian Petersen fue dado de alta: "Me salvaron la vida"

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5%

Advierten que el cambio de fórmula para la inflación evaporaría la suba del índice de salarios reales

El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia

El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio provincial

Los judiciales se sumaron a la seguidilla de reclamos gremiales para que Kicillof reabra la discusión salarial

¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas

Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

Los gremios aumentan la presión para que Kicillof convoque a discutir un aumento salarial para los estatales

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las ventas minoristas de las pymes, según CAME.

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5%

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Fiat Palio involucrado de la balacera en Mar del Plata.

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado