viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026 - 11:39

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha crecerá un 12% más que el año anterior y superará en 13 millones de toneladas el máximo histórico de 2018/19.

Por Agencia DIB
El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

Agencia Xinhua

La producción total de granos en Argentina para el ciclo 2025/26 se estima en 154,8 millones de toneladas, con un incremento del 12% respecto a la campaña previa y superaría el máximo histórico de 141,5 millones de toneladas registrado en la cosecha 2018/19.

Novedades sobre la soja.

El 41% de la cosecha de soja se usará para pagar alquileres de campos
El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

Trigo: esperan una cosecha histórica, con claroscuros en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la tendencia se basa en un invierno con precipitaciones abundantes que permitieron el desarrollo de las siembras con buena humedad en los suelos, luego de un período de sequías y heladas.

Los cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, alcanzaron producciones récord de 27,7 y 5,6 millones de toneladas, respectivamente. Por su parte, la cosecha gruesa, se proyecta que el maíz alcance 61 millones de toneladas, lo que implica una suba interanual del 22% tras la recuperación del área sembrada, informó La Nueva.

Más números auspiciosos de la cosecha

En materia comercial, se prevén exportaciones de granos, harinas y aceites por 110 millones de toneladas, el volumen más alto registrado hasta la fecha, lo que generaría un ingreso de 36.800 millones de dólares.

El complejo sojero se mantendría como el principal exportador con 19.500 millones de dólares, seguido por el maíz con 8.200 millones y el trigo con 3.750 millones.

Finalmente, el informe de la Bolsa de Rosario señala que la recaudación fiscal por Derechos de Exportación (DEX) de las seis principales cadenas agroindustriales ascendería a US$ 4.830 millones en 2026, es decir un 4% más que el año anterior. La soja aportaría US$ 3.670 millones a este total.

Fuente: Agencia DIB

Tractores bloquean una calle durante una protesta cerca del Edificio Europa, en Bruselas. (Agencia Xinhua)

Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

