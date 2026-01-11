domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026 - 13:07

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5%

El análisis sectorial de CAME confirmó la tendencia recesiva reciente en las pymes: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números en rojo.

Por Agencia DIB
Las ventas minoristas de las pymes, según CAME.

Las ventas minoristas de las pymes, según CAME.

Xinhua

En diciembre, el comercio minorista de las pymes experimentó un retroceso del 5,2% interanual a precios constantes. En contrapartida, el número varió en la medición desestacionalizada frente a noviembre: el resultado fue de un incremento del 5,2%. Según el informe que dio a conocer esta mañana la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, con estos valores, el índice de todo 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%.

El análisis sectorial de CAME confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números en rojo. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración, -15%; Perfumería, -9,8%, y Textil e indumentaria, -8,5%. La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.

En resumen, dice CAME, “diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”.

