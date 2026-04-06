lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 19:49

Después de 21 años, la cementera Loma Negra vuelve a manos argentinas

La empresa creada por la familia Fortabat en Olavarría pertenece a un holding brasileño que acaba de ser adquirido por un grupo inversor presidido por el empresario argentino Marcelo Mindlin

Por Agencia DIB
Loma Negra, la cementera orgullo de Olavarría.

Loma Negra, la cementera orgullo de Olavarría.

Loma Negra, la mayor cementera del país, vuelve a ser presidida por un argentino después de 21 años ya que Marcelo Mindlin se convirtió en su nuevo responsable máximo. La empresa creada en Olavarría por la familia Fortabat, y una de las más reconocidas del país, en 2005 había sido vendida a InterCement, importante holding brasileño

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El grupo inversor Latcem, integrado por Mindlin junto a Redwood Capital Management y los representantes de Chile Moneda-Patria Investments, se convirtió en el accionista mayoritario de InterCement, grupo que controla Loma Negra. Y, de esa forma, como parte del acuerdo, Mindlin fue designado presidente del holding.

Loma Negra, líder en el mercado

Según informó Noticias Argentinas, la operación se concretó tras la reestructuración de una deuda cercana a los US$ 1.500 millones que afectaba a InterCement, perteneciente a la familia Camargo Correa. El proceso, aprobado por la justicia de San Pablo, permitió estabilizar financieramente al grupo con un nuevo esquema que incluye un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años. Asimismo, se realizó un aporte de capital de US$110 millones para reforzar el funcionamiento de la empresa.

En Argentina, Loma Negra es líder con una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción de más de 10 millones de toneladas anuales. En tanto, en Brasil, InterCement se posiciona como la tercera productora de cemento del país, con capacidad instalada de más de 16 millones de toneladas.

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