domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 17:40

Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

Así lo dijo el ministro Luis Caputo antes de votar. Sin embargo, admitió que si hay “menos conflicto político ayuda”. Qué pasará con el dólar.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras votar en las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el hecho de "que haya menos conflicto político va a ayudar seguro" en el plano económico. Al tiempo que aseguró que no cambiará “en nada el programa económico”

Más noticias
El canciller designado Pablo Quirno. 

Pablo Quirno, el segundo de Luis Caputo, reemplaza a Gerardo Werthein como canciller
Scott Bessent y Luis Caputo durante la visita del funcionario norteamericano a Argentina. 

Luis Caputo negó una devaluación: "Estoy cómodo con el dólar a $1500"

"Lo más importante es poder aprobar las reformas que hagan que el país despegue", dijo al votar en una escuela de Palermo, y agregó que tras esta elección "todo sigue exactamente igual".

Según el funcionario, desde el lunes "no cambia nada en el programa económico, no se modifica en nada ni el esquema de bandas (para la flotación del dólar), ni el objetivo del equilibrio fiscal, ni todos los objetivos que nos hemos puesto".

En ese punto, señaló que planean continuar "con el dólar dentro de las bandas siempre, donde estén" y sostuvo que "se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue, no puede decir si es 1500 o 1400" pesos.

Ante la insistencia de los cronistas televisivos para conocer su opinión sobre qué puede llegar a pasar el día después de las elecciones, Caputo marcó: "Y, aún no sabemos ni los resultados, así que veremos".

En la gestión, "estamos haciendo lo que el Presidente siempre dijo en campaña. Sabemos que es un camino difícil hay que ponerle el cuerpo pero sabemos que es el camino correcto porque el otro es el que nos llevó a una agenda mala". Y, sobre el lunes 27, dijo que "para nosotros es un día más, entiendo la expectativa de la gente pero no va a haber ningún cambio" en el plano económico. (DIB)

Temas
Ver más

Pablo Quirno, el segundo de Luis Caputo, reemplaza a Gerardo Werthein como canciller

Luis Caputo negó una devaluación: "Estoy cómodo con el dólar a $1500"

Caputo insistió en que el esquema de bandas para el dólar no se cambia

Desde el Gobierno descartan una devaluación tras las elecciones

El dólar cerró en leve alza en la última rueda antes de las elecciones y EE.UU. volvió a intervenir

Senasa simplifica la Cuarentena Post-Entrada para importación de material vegetal

Indec: leve mejora en las ventas de los supermercados y caída en las de los mayoristas

A tres días de las elecciones, el dólar volvió a bajar pero sigue por encima de los $1.500

Tener trabajo asegura poco: casi el 22% de los asalariados formales está por debajo de la línea de pobreza

Estados Unidos planea cuadruplicar la importación de carne vacuna argentina

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La felicidad de Amelia Andreoni tras ejercer su voto .

"El voto es sagrado": una mujer de 103 años fue a las urnas en La Plata

Por  Agencia DIB