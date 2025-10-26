Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

Tras votar en las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo , reconoció que el hecho de "que haya menos conflicto político va a ayudar seguro" en el plano económico. Al tiempo que aseguró que no cambiará “en nada el programa económico”

"Lo más importante es poder aprobar las reformas que hagan que el país despegue", dijo al votar en una escuela de Palermo, y agregó que tras esta elección "todo sigue exactamente igual".

Según el funcionario, desde el lunes "no cambia nada en el programa económico , no se modifica en nada ni el esquema de bandas (para la flotación del dólar ), ni el objetivo del equilibrio fiscal, ni todos los objetivos que nos hemos puesto".

En ese punto, señaló que planean continuar "con el dólar dentro de las bandas siempre, donde estén" y sostuvo que "se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue , no puede decir si es 1500 o 1400" pesos.

Ante la insistencia de los cronistas televisivos para conocer su opinión sobre qué puede llegar a pasar el día después de las elecciones, Caputo marcó: "Y, aún no sabemos ni los resultados, así que veremos".

En la gestión, "estamos haciendo lo que el Presidente siempre dijo en campaña. Sabemos que es un camino difícil hay que ponerle el cuerpo pero sabemos que es el camino correcto porque el otro es el que nos llevó a una agenda mala". Y, sobre el lunes 27, dijo que "para nosotros es un día más, entiendo la expectativa de la gente pero no va a haber ningún cambio" en el plano económico. (DIB)