CyberMonday: Cristina criticó que el papel higiénico fuera lo más vendido y las empresas le salieron al cruce

Tras la finalización de una nueva edición del CyberMonday , la expresidenta Cristina Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje en el que cuestionó que, supuestamente, el papel higiénico fue el producto más vendido durante las jornadas de promoción. No obstante, los datos aportados por las empresas participantes indican que las compras se concentraron en otros bienes.

“Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre . Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones… Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico", afirmó Fernández a través de su cuenta de X.

Desde Mercado Libre aclararon al portal Infobae que el papel higiénico fue el producto más vendido únicamente dentro de la categoría “cuidado del hogar y lavandería”, pero que eso no implica que haya liderado las ventas totales de la plataforma durante el Cyber Monday 2025.

La captura citada por Fernández corresponde a una marca específica de papel higiénico que aparece como “más vendida”. Ese rótulo, explicaron, se utiliza para señalar que, dentro de un grupo de productos similares, ese artículo es el que registra más ventas, lo que no significa que sea el más vendido de toda la plataforma ni de una campaña promocional como el Cyber Monday.

De hecho, la compañía difundió datos sobre lo más comercializado durante el evento. Según Mercado Libre, los productos más vendidos por cantidad de unidades fueron el kit Starlink, artículos de belleza y productos de supermercado. En términos de facturación, encabezaron las ventas la consola PlayStation, los aires acondicionados y las heladeras. También se destacaron en unidades las zapatillas, los suplementos, los perfumes y los productos de cuidado de la piel. De acuerdo con el informe citado por Infobae, más del 60% de las compras se realizaron con financiación en cuotas.

Cámara Argentina de Comercio Electrónico

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, precisó que durante los primeros días las búsquedas se concentraron en productos de mayor valor como heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y televisores. “Estos productos se mantuvieron dentro del top tanto en la previa como en el primer día del evento, lo que muestra que los usuarios llegaron a este momento con una compra planificada y aprovecharon las ofertas para renovar productos del hogar”, señalaron. Y añadieron: “A partir del segundo día, las zapatillas pasan al primer lugar y se suman búsquedas como freidoras, bicicletas y ventiladores. Esto marca un cambio en el comportamiento, donde luego de realizar las compras más grandes y planificadas, los usuarios siguen explorando y aprovechan oportunidades en productos adicionales”.

Por categorías, CACE detalló que los rubros con más unidades vendidas fueron alimentos y bebidas; herramientas y construcción; productos de cuidado personal; electrodomésticos y aires acondicionados; e indumentaria no deportiva. En tanto, las categorías con mayor facturación fueron electrodomésticos y aires acondicionados; alimentos y bebidas; hogar, muebles y jardín; pasajes y turismo; y electrónica, audio, video y TV.

Según la entidad, esta edición registró una facturación total de $639.000 millones, un 29% más que en 2024. Además, se vendieron un 15% más de unidades que el año pasado, alcanzando los 12,1 millones de productos en todo el país. El ticket promedio fue de 92.000 pesos. (DIB)