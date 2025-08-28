jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 19:30

Cuenta DNI subió la tasa y sus plazos fijos son furor: ¿cuánto paga?

La nueva funcionalidad de la billetera digital de Banco Provincia tiene beneficios promocionales. Cómo aprovechar mientras está vigente.

Por Agencia DIB
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia.&nbsp;

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. 

En tres semanas, más de 60.000 personasinvirtieron $150.000 millones endepósitos a plazo fijo directamente desde Cuenta DNI. La billetera digital del Banco Provincia ofrece una tasa promocional de 52%*, una de las más altas del sistema financiero para este producto.

Más noticias
Banco Provincia de Buenos Aires.

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera
La presentación de 

El Banco Provincia usa IA para medir la actividad económica: dio -0,4%

La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que creció de 48 a 52% anual. Hay tres opciones de plazo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Un dato relevante es que el 40% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes/as vinculados con el Banco exclusivamente a través de Cuenta DNI, sin cobrar su sueldo ni tener productos contratados previamente. Además, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún PF vigente. Es decir, no venían utilizando ese instrumento de inversión. Esto refleja el fuerte impacto de la app como herramienta deinclusión financiera.

Los plazos fijos realizados a través de app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 52% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.042.739,73.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital: es unapolítica públicaque busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro. De esta manera, la billetera digital de Banco Provincia se posiciona como una de las más completas del país y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia. (DIB)

Temas
Ver más

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

El Banco Provincia usa IA para medir la actividad económica: dio -0,4%

Hay tres veces más personas que pagan Ganancias que hace un año

El gobierno logró refinanciar el 100% de la deuda, pero a tasas del 75%; subió el Riesgo País

US$ 5.650 millones: el complejo petrolero-petroquímico alcanzó un récord histórico de exportaciones

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

Crean una plataforma electrónica para pagar trámites e impuestos automotores

ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares para acompañar al sector productivo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

Hay tres veces más personas que pagan Ganancias que hace un año

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. 

Cuenta DNI subió la tasa y sus plazos fijos son furor: ¿cuánto paga?

Por  Agencia DIB