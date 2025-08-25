martes 26 de agosto de 2025
25 de agosto de 2025 - 16:42

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

La iniciativa de la banca pública busca promover el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros. El certamen otorga premios por $ 18 millones.

Por Agencia DIB
Banco Provincia de Buenos Aires.

Banco Provincia de Buenos Aires.

Wikipedia

Banco Provincia y Provincia NET abren la inscripción al Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca promover el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros. El certamen, que otorga premios por $ 18 millones, está orientado a captar ideas que mejoren la experiencia de las personas usuarias, fortalezcan la cercanía con la comunidad y contribuyan al desarrollo productivo, en línea con los valores institucionales del Banco.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Argentina y contempla una variedad de temáticas vinculadas con la innovación digital, la inclusión financiera y el fortalecimiento de los canales digitales de la banca pública bonaerense.

Las propuestas tienen que aportar creatividad, aplicabilidad y soluciones a problemáticas actuales, con impacto positivo en el ecosistema financiero. Los proyectos podrán abordar temáticas como:

  • Funcionalidades en canales digitales: Cuenta DNI (Individuos y Comercios), el homebanking Banca Internet Provincia (BIP) y el portal de e-commerce Provincia Compras, entre otros.
  • Soluciones de cobro para comercios.
  • Productos de financiamiento para personas y empresas (grandes o MiPymes).
  • Ahorro e inversión.
  • Soluciones para el sector público.
  • Inclusión y educación financiera.
  • Finanzas abiertas.
  • Inteligencia de datos.
  • Otras innovaciones financieras.

Los trabajos recibirán:

  • Primer premio: $ 10.000.000
  • Segundo premio: $ 5.000.000
  • Tercer premio: $ 3.000.000

Modalidad de participación

Cada proyecto podrá estar integrado por una persona o por equipos de hasta cinco integrantes. La presentación deberá realizarse en formato PDF, convertido desde PowerPoint o Word, con una extensión sugerida de 15 a 20 páginas o diapositivas.

El Comité Evaluador seleccionará seis proyectos finalistas, que serán presentados en una jornada presencial ante un jurado, encargado de elegir a los tres ganadores.

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en el país. Quedan excluidos los empleados del Banco y Provincia NET, integrantes del Comité Evaluador y del jurado, así como sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad.

La inscripción se realizará a través de un formulario digital. Se deberán completar los datos personales, adjuntar el proyecto y aceptar las Bases y Condiciones.

Cronograma

  • Cierre de inscripción: 26 de septiembre de 2025
  • Evaluación de proyectos: del 29 de septiembre al 31 de octubre
  • Anuncio de finalistas: 3 de noviembre
  • Evento presencial y premiación: 26 de noviembre. (DIB) GML
Temas
