Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

Banco Provincia y Provincia NET abren la inscripción al Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca promover el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros. El certamen, que otorga premios por $ 18 millones, está orientado a captar ideas que mejoren la experiencia de las personas usuarias, fortalezcan la cercanía con la comunidad y contribuyan al desarrollo productivo, en línea con los valores institucionales del Banco.
La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Argentina y contempla una variedad de temáticas vinculadas con la innovación digital, la inclusión financiera y el fortalecimiento de los canales digitales de la banca pública bonaerense.
Las propuestas tienen que aportar creatividad, aplicabilidad y soluciones a problemáticas actuales, con impacto positivo en el ecosistema financiero. Los proyectos podrán abordar temáticas como:
Los trabajos recibirán:
- Primer premio: $ 10.000.000
- Segundo premio: $ 5.000.000
- Tercer premio: $ 3.000.000
Modalidad de participación
Cada proyecto podrá estar integrado por una persona o por equipos de hasta cinco integrantes. La presentación deberá realizarse en formato PDF, convertido desde PowerPoint o Word, con una extensión sugerida de 15 a 20 páginas o diapositivas.
El Comité Evaluador seleccionará seis proyectos finalistas, que serán presentados en una jornada presencial ante un jurado, encargado de elegir a los tres ganadores.
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en el país. Quedan excluidos los empleados del Banco y Provincia NET, integrantes del Comité Evaluador y del jurado, así como sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad.
La inscripción se realizará a través de un formulario digital. Se deberán completar los datos personales, adjuntar el proyecto y aceptar las Bases y Condiciones.
Cronograma
- Cierre de inscripción: 26 de septiembre de 2025
- Evaluación de proyectos: del 29 de septiembre al 31 de octubre
- Anuncio de finalistas: 3 de noviembre
- Evento presencial y premiación: 26 de noviembre. (DIB) GML