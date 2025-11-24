lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 08:57

Crecen las deudas de los argentinos y promedian los $5,6 millones por cliente

Un informe del Banco Central mostró el crecimiento de la deuda de los argentinos con las entidades bancarias y no tradicionales.

Por Agencia DIB
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

El endeudamiento de los clientes argentinos con el sistema financiero y el sector no bancario alcanzó niveles preocupantes y, de acuerdo a un informe del Banco Central, en la actualidad supera los $5,6 millones por persona en promedio, lo que representa un aumento del 75% en un año.

Más noticias
Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo
Nueva normativa del Senasa para las frutillas.

Frutilla: se actualiza normativa para homologar los estándares

El último informe de Prestadores No Financieros de Crédito confirmó un fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares no sólo con bancos, sino también con billeteras virtuales, cadenas de supermercados y financieras, un segmento que avanza todavía más rápido que el crédito bancario tradicional.

El reporte oficial indica que, con datos actualizados a julio, 6,2 millones de personas mantienen deudas activas con entidades bancarias y no bancarias. El promedio de $5,6 millones marca un importante salto interanual, ya que el año pasado el promedio era de $3,2 millones.

Del total adeudado, $4,4 millones corresponden a compromisos con bancos tradicionales, mientras que $1,2 millones provienen de créditos otorgados por proveedores no financieros, como fintech, plataformas digitales y empresas emisoras de tarjetas de compra.

El BCRA advirtió que el peso de la deuda y el aumento sostenido en los montos adeudados generan señales de alerta en un contexto de ingresos estancados y elevado costo financiero, afectando especialmente a sectores de ingresos medios y bajos que recurren al crédito para cubrir consumos básicos.

La morosidad también mostró un incremento significativo. El Banco Central indicó que la irregularidad total -sumando bancos y no bancarias- llegó al 8,6%, “el valor que más duplica la tasa registrada en enero”. Pero la situación es más crítica entre las entidades no financieras: los préstamos personales de fintech y otras crediticias registran 20% de atrasos, mientras que las billeteras virtuales muestran un 18% de impago.

El rubro donde la mora se expande con más fuerza es la financiación de electrodomésticos, que alcanza un 27%, reflejando la combinación de precios altos, salarios rezagados y tasas de interés elevadas. Para el Central, estos indicadores configuran “un deterioro adicional en la calidad crediticia” y plantean riesgos de un incremento mayor en los próximos meses. (DIB)

Temas
Ver más

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Frutilla: se actualiza normativa para homologar los estándares

Provincia de Buenos Aires: sostenida caída de la cantidad de empleadores y trabajadores registrados

Las empleadas de casas particulares recibirán un aumento salarial del 1,3%: cobran apenas 3.582 por hora

Caputo cruzó al Wall Street Journal: "Desistimos de los US$ 20.000 millones por la mejora del mercado"

Desde diciembre de 2023, el gasto en servicios públicos aumentó 525% en promedio

Otro gesto de distancia de Macri hacia Milei: China es mejor socio comercial de Argentina que EE.UU.

Alerta financiera: el Wall Street Journal dice que se cayó el crédito que los bancos norteamericanos iban a dar a Argentina

Tres Arroyos: el ministro Javier Rodríguez presentó la 15ª edición de la Revista MDA

CyberMonday: Cristina criticó que el papel higiénico fuera lo más vendido y las empresas le salieron al cruce

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Dos turistas en Mar del Plata.

¿Qué feriados quedan antes que termine el año?

Por  Agencia DIB