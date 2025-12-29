El Gobierno avanza con un plan de obras para transportar energía financiado por privados

En medio del calor extremo y de los cortes de luz en varios hogares del país por el alto consumo de energía, el Gobierno dio un paso para avanzar con el Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica , al habilitar la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra, con participación de inversión privada.

Así lo estableció este lunes en el Decreto 921/2025, que tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo.

La decisión había sido comunicada a fines de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni , quien dijo que la inversión de US$6600 millones sería para financiar 17 obras “prioritarias” , las cuales serán concesionadas a empresas privadas. El plan incluye la incorporación de 5610 nuevos kilómetros de líneas de transporte eléctrico.

El decreto establece que las obras de ampliación del transporte eléctrico definidas como prioritarias se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura , sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica.

Asimismo, la norma delega en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación la ejecución del proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.

Con esta medida, el Gobierno dijo que avanzará en la normalización del sector eléctrico, creando las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortaleciendo un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país.

Muchos de esos trabajos, se informó en su momento, impactarán en la provincia de Buenos Aires. Tal es el caso del proyecto AMBA I + STATCOM Ezeiza, el AMBA II + STATCOM Rodríguez, la línea 500 kV Vivoratá – Plomer, la línea 500 kV Plomer – O´Higgins y la línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB