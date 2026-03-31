Caputo se reunió con supermercadistas y apuntó a las tasas municipales

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , recibió a representantes del rubro supermercados de todo el país. En un contexto en que la caída de ventas en febrero fue del 5,9% interanual, según Scentia, en la reunión volvió a escucharse la queja contra los intendentes bonaerenses y el cobro de tasas municipales .

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Del encuentro participaron ejecutivos de distintas cadenas, además del director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez . Por La Anónima, estuvieron presentes Nicolás y Federico Braun ; por Changomás, Juan Quiroga; por Carrefour, Néstor Sist ; por Día, Agustín Ibero ; por Cencosud, Alejandro Arruiz ; y por Coto, Rodolfo Bava .

“Mantuve una excelente reunión junto a Pablo Lavigne -secretario de Coordinación Productiva- y representantes de supermercados, quienes nos plantearon que el principal problema que hoy los afecta son las altas tasas que aplican los municipios, que por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique”, indicó Caputo en un posteo de la red social X.

La disputa por las tasas no es nueva. Pese a que hay fallos de la Justicia sobre la constitucionalidad de las tasas , a principios de año el Gobierno incorporó un nuevo mecanismo al sitio web oficial de la Jefatura de Gabinete, para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación en todo el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/2039039829682299343?s=46&partner=&hide_thread=false Con la mitad de las máquinas de las fábricas paradas, el desempleo en niveles máximos desde la pandemia y familias endeudadas con la tarjeta para PODER COMER, se esperaría que @LuisCaputoAR dedique su tiempo a trabajar en soluciones. Pero, en lugar de eso, profundiza el camino… https://t.co/GcDNIp0iFW — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) March 31, 2026

En ese sentido, remarcó que son “tasas que perjudican al sector y por supuesto a los consumidores” y puso como ejemplos algunas comunas que cobran algunos tributos adicionales.

En este contexto, desde el sector plantearon que, con los niveles actuales de ventas, muy bajos, la presión fiscal subnacional se vuelve cada vez más difícil de sostener y afecta directamente la rentabilidad.

Quien salió a responderle a Caputo fue la diputada provincia y ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y dijo que “si de impuestos sin contraprestación se trata, ustedes deberían dejar de cobrarlos todos, porque han abandonado la gestión por completo”.

Fuente: Agencia DIB