martes 09 de septiembre de 2025
9 de septiembre de 2025 - 17:22

Calma en el mercado: ¿cómo cerraron las cotizaciones del dólar oficial y el dólar blue?

Tras la derrota de La Libertad Avanza, el dólar operó sin sobresaltos. El Tesoro no intervino y las reservas brutas cerraron en US$40.541 millones.

Por Agencia DIB
El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno.&nbsp;

El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno. 

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

Más noticias
El dólar dio un salto tras la reacción de los mercados al resultado electoral. 

El dólar tocó los $1.425, se hundieron las acciones en Wall Street y el Riesgo País saltó a 1.100 puntos
Los dólares estadounideses.

¿Qué puede pasar con el dólar tras las elecciones?

En medio de todo el revelo producto de la derrota legislativa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la divisa se mantuvo estable durante toda la jornada, sin marcar saltos como sucedió el lunes, donde llegó a rozar los $1.460.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar blue se cotiza en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,3% hasta los $1.435,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.541 millones..

Temas
Ver más

El dólar tocó los $1.425, se hundieron las acciones en Wall Street y el Riesgo País saltó a 1.100 puntos

¿Qué puede pasar con el dólar tras las elecciones?

El dólar subió $5 en la última rueda previa a las elecciones bonaerenses

El Gobierno nacional justificó su decisión de intervenir el dólar

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

Carlos Melconian alertó por una suba del dólar después de las elecciones

Alerta financiera: El gobierno no convence y la compra de dólares vuelve a ser récord en Argentina

El FMI respaldó el plan económico y Javier Milei aprovechó para reafirmar: "No nos moveremos ni un milímetro"

Cómo se aplicarán las retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires

La Justicia respaldó las cargas fiscales que ARBA impone a los Registros Automotores

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los contribuyentes bonaerenses que operan con billeteras virtuales comenzarán a sufrir retenciones de Ingresos Brutos (IIBB)

Cómo se aplicarán las retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo junto a Chino Darín. (Instagram) 

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer bebé: la tierna foto que posteó la actriz

Por  Agencia DIB