Bahía Blanca: sin previo aviso, el mayorista Yaguar cerró su sucursal

Empleados y representantes gremiales se manifestaron esta mañana en las puertas de la sucursal Bahía Blanca del supermercado mayorista Yaguar , cuyos directivos decidieron bajar las persianas en aquella ciudad.

"Ayer, domingo a las 10 de la mañana, se comunicó gente de Recursos Humanos y de Legales y me manifestaron que venían a cerrar la sucursal de Bahía Blanca. Ni los clientes deben saber que hoy no está abierto Yaguar", señaló Alejandro Olea , secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio , citado por el diario La Nueva .

"Los motivos que dicen son la baja venta, ya que no tienen ingresos, y que el tema de la obra pública los complicó", al hacer referencia a la obra inconclusa de Paso Urbano, explicó Olea. "No entendemos la situación, por qué tan rápido y así tan abrupta fue la decisión de cerrar de un día para el otro", agregó.

De acuerdo con Olea, la decisión recayó solamente en la sucursal bahiense: "Ellos dicen que la venían sosteniendo, hasta que llegó el momento y decidieron no abrirla". Quedarían sin trabajo "entre ocho y diez trabajadores de Camioneros y unos cincuenta trabajadores de Empleados de Comercio. Son familias que se quedan sin su sustento".

"Además del mínimo por ley, vamos a solicitar algo más para el esfuerzo del trabajador. No nos olvidemos que estos trabajadores, el 7 de marzo fueron los que limpiaron la sucursal, los que estuvieron al pie del cañón; fueron los trabajadores los que le pusieron el pecho y que de golpe y porrazo te paguen así es doloroso", sostuvo Olea.

"Ellos dijeron que el sábado fue su último día de venta. A nosotros nos comunicaron esto de un día para el otro, pero la decisión calculo que ellos la debían tener. Eso es lo que les reprochamos nosotros como gremio, no haberse sentado, haberlo discutido y buscarle la vuelta entre todos para que la situación sea reversible", completó, siempre de acuerdo con La Nueva.

Según agrega el sitio La Brújula 24, los empleados recibieron telegramas de despido y les informaron que las indemnizaciones serían depositadas pronto. (DIB)