Argentina actualizó su reglamento sobre calidad e identidad del tomate, en línea con el Mercosur

El Senasa actualizó el nuevo Reglamento de Calidad e Identidad del Tomate, por lo que Argentina homologa sus estándares de clasificación de calidad con los países del Mercosur, facilitando así el comercio dentro y fuera de la región.

Mediante la Resolución 627/2025, se incorpora al ordenamiento jurídico Argentino la Resolución N° 26/2017 del Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur y abroga la Resolución N° 101/1995 del ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav). Con esta actualización, el tomate producido bajo la normativa argentina es reconocido en cualquiera de los Estados que integran el bloque regional y representa un avance para este producto hortícola.

Según datos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la producción de tomate para su consumo en fresco se concentra en varias provincias, como por ejemplo Buenos Aires y Río Negro, siendo las más destacadas Mendoza y San Juan en la región cuyana, Salta y Jujuy en el NOA, y Corrientes y Formosa en el NEA. Los principales destinos de exportación del tomate argentino fresco son Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile.

De acuerdo con el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la armonización normativa permite reducir barreras técnicas, mejorar la competitividad del sector y reforzar el acceso a mercados afianzando condiciones para un comercio más fluido, seguro y alineado con las exigencias actuales del sector agroexportador. (DIB) GML

