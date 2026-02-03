ARBA recuperó $ 56 millones de deuda de yates de lujo en el Conurbano norte

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) llevó adelante un operativo de fiscalización sobre embarcaciones deportivas en la zona norte del Conurbano bonaerense , que permitió recuperar más de $ 56 millones en impuestos adeudados luego de la retención preventiva de tres yates de lujo .

Un jefe libertario insultó al director de ARBA por denunciar mansiones declaradas como baldíos en la Costa

Durante el procedimiento, “agentes del organismo constataron que las embarcaciones registraban importantes deudas tributarias , por lo que se labraron las actas correspondientes y se notificó en el momento a las personas propietarias”, informó el organismo en un comunicado. En todos los casos, “ la situación fue regularizada en menos de 24 horas , lo que permitió evitar el secuestro de los bienes”.

Una de las embarcaciones retenidas en un amarre de la localidad de San Fernando , valuada en 450.000 dólares , acumulaba una deuda cercana a los $ 33,5 millones . En otro caso, un yate con un valor estimado de 400.000 dólares debía casi $ 16 millones en impuestos . Por último, también en San Fernando, se retuvo una embarcación valuada en 225.000 dólares , con una deuda próxima a los $ 7 millones .

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard , explicó que “el objetivo de estos operativos no es secuestrar embarcaciones, sino comunicar la deuda y lograr que quienes tienen una alta capacidad contributiva cumplan con sus obligaciones” . Y agregó: “Recaudar con progresividad es clave para sostener la inversión pública y fortalecer un sistema tributario más justo”.

Durante un operativo de fiscalización en zona norte detectamos yates de lujo con deudas impositivas muy elevadas. Se notificó a las personas propietarias en el lugar y, tras la retención preventiva, regularizaron la situación en menos de 24 horas. Así recuperamos más de 56… pic.twitter.com/Csyl41Ldl5

Girard remarcó que “estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización inteligente, enfocada en los sectores de mayores ingresos”, y subrayó que “no es justo que quienes cumplen terminen financiando a quienes evaden”.

Desde el organismo se destacó que “desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ARBA recuperó más de $ 30.700 millones de deuda en el segmento de embarcaciones de lujo y dio de alta 2.253 barcos que no estaban registrados, ampliando la base tributaria provincial con criterios de equidad y justicia fiscal”.

Procedimiento de retención

ARBA se encuentra “legalmente facultada para retener de manera preventiva embarcaciones deportivas cuando se verifican determinadas condiciones, como deudas tributarias significativas o la falta de inscripción en los registros provinciales, pese a que el bien esté amarrado, fondeado o guardado en territorio bonaerense”.

En los casos de deuda, “la embarcación debe tener una valuación superior a $ 32 millones y registrar una mora mayor al 10% de ese valor, o bien adeudar al menos el 30% de las cuotas vencidas no prescriptas del tributo”. Además, “debe figurar en el listado de Embarcaciones en condiciones de ser retenidas, que ARBA publica en su sitio web oficial”.

Cuando el equipo de fiscalización detecta una situación de este tipo, “se labra un acta en el lugar, se coloca la faja de retención, se informa a la persona propietaria sobre la deuda y la imposibilidad de disponer del bien, y se la emplaza a regularizar la situación”. En caso de incumplimiento, “la embarcación puede ser secuestrada y se da intervención al juzgado correspondiente para el reclamo judicial”.

En el caso de embarcaciones no inscriptas, ARBA también dispone “la retención y otorga un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación y comenzar a tributar en tiempo y forma”.

Fuente: Agencia DIB