ARBA: más de 12.000 pymes ya están en el régimen que evita acumular saldos a favor

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que ya hay más de 12.000 pymes adheridas al régimen “Riesgo 0, SAF 0”. La iniciativa apunta a pequeñas y medianas empresas, comercios y contribuyentes alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el objetivo de reducir la generación de saldos a favor acumulados.

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Según se informó oficialmente, con este esquema lanzado en septiembre de 2025 , las alícuotas se ajustan automáticamente cuando los adelantos superan el impuesto real. “Es una decisión política: que las PyMEs dejen de financiar al Estado y puedan usar esos recursos para invertir, producir y sostener empleo”, se indicó.

Desde ARBA consideraron que el nivel de adhesión que alcanzó durante el primer trimestre de 2026 “refleja el impacto positivo de la medida en el entramado productivo, en particular entre pequeñas y medianas empresas”.

En ese sentido, el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, señaló que “estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas”.

El esquema “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de una política integral de simplificación tributaria que la Provincia viene desarrollando desde 2020, con el objetivo de reducir la carga administrativa y financiera sobre contribuyentes cumplidores, al tiempo que se fortalecen los controles sobre sectores de mayor capacidad contributiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arba/status/2048917581596082625&partner=&hide_thread=false Más de 12 mil #PyMEs bonaerenses ya se sumaron al régimen “Riesgo 0, SAF 0”. No es un dato menor: durante años, muchas empresas acumularon saldos a favor que inmovilizaban capital de trabajo. Corregimos una distorsión que afectaba directamente a quienes producen. pic.twitter.com/8ZLUtIyyaN — ARBA (@arba) April 28, 2026

ARBA y los saldos a favor

En paralelo, ARBA continúa optimizando los mecanismos de devolución de saldos a favor. Actualmente, el sistema permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de manera digital, con acreditación en un plazo de hasta 72 horas hábiles, lo que agiliza la recuperación de fondos y mejora la liquidez de las y los contribuyentes.

“Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad”, subrayó Girard.

Desde la implementación de las reformas en Ingresos Brutos, ARBA logró reducir significativamente el stock de saldos a favor acumulados, devolviendo recursos al sector privado y favoreciendo el desarrollo económico. Con este nuevo régimen, la Agencia consolida un modelo de administración tributaria basado en la progresividad, la eficiencia y el acompañamiento al sector productivo bonaerense.

Fuente: Agencia DIB