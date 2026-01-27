ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) detectó 1 10 mil metros cuadrados de construcciones sin declarar durante acciones de fiscalización catastral realizadas en la Costa Atlántica, entre las localidades de Pinamar y Cariló . Se trata de más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios , que figuraban como baldíos tanto en countries como en urbanizaciones abiertas.

Según informó la agencia recaudatoria en un comunicado, “entre los casos emblemáticos relevados se destacan irregularidades reiteradas en urbanizaciones cerradas y conjuntos inmobiliarios , como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura ”.

En estos ámbitos, “ARBA observa una conducta que se repite : las construcciones se regularizan recién cuando se realizan los operativos de control, pese a contar con desarrollos de alto valor”.

También “se detectó un edificio de categoría en pleno centro de Pinamar, de 9 pisos, con departamentos de hasta tres ambientes, cocheras en subsuelo, locales comerciales en planta baja y terraza con vista panorámica, que tenía 6.900 m² construidos sin declarar y figuraba como baldío en los registros catastrales”.

De la misma manera, “un edificio de cuatro pisos en la zona de La Frontera, en Pinamar, acumulaba 2.000 m² sin declarar. En ambos casos, ARBA notificó a las personas responsables para que regularicen su situación fiscal”.

“Según las publicaciones de ventas, el valor de mercado del metro cuadrado en estos desarrollos supera, en promedio, los 2.500 dólares, lo que da cuenta de la alta capacidad contributiva de quienes omitieron declarar las mejoras edilicias”, se destaca en el texto.

Equidad comprometida

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló: “Nuestro objetivo es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”. Y agregó: “Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”.

Girard remarcó además que la Provincia sostiene “una política de fiscalización inteligente, que combina presencia territorial y herramientas tecnológicas”,

Y subrayó: “Recaudar con progresividad es clave para financiar la inversión pública en escuelas, hospitales, rutas y servicios que benefician a toda la comunidad”.

Con inteligencia artificial

Por otra parte, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires destacaron la creación de M2, una nueva herramienta desarrollada por el organismo que incorpora inteligencia artificial para detectar metros cuadrados construidos que no figuran en el catastro.

Este sistema, que estará operativo en los próximos meses, “permitirá agilizar y facilitar la regularización de construcciones no declaradas y fortalecer la fiscalización del Impuesto”, cierra el comunicado.

Fuente: Agencia DIB