¡Vamos, Nene! Colapinto volvió a sumar en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

En un fin de semana que no aparecía muy negativo, Franco Colapinto concretó un excelente Gran Premio de Gran Bretaña arribando a la meta en el noveno punto -había largado en el puesto 19- sumó dos puntos para el campeonato de Fórmula 1.

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Así, la escudería Alpine pudo reunir tres puntos ya que Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, terminó en el décimo lugar beneficiado por la penalización de 5 segundos a Kimi Antonelli (Mercedes).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el ganador de la prueba, escoltado por el local George Russella (Mercedes) y el también británico Lewis Hamilton (Ferrari). Es la novena victoria de Leclerc, quien hacía casi dos años que no triunfaba (la anterior había sido el 20 de octubre de 2024 en el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas en Austin.

Colapinto tuvo una gran largada y pasó a cinco autos en los primeros metros. Luego escaló al puesto 12, detrás de Gasly, hasta que hizo el cambio de neumáticos en boxes en la vuelta 23. Como el francés se demoró en esa maniobra, Franco alcanzó el el puesto 11, y esperó con cautela a que alguno de los diez pilotos que lo precedían cometiera un error. Y así fue.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo una rotura de la suspensión de su auto la que, sumado a una penalidad de 5 segundos, lo sacó de los puestos puntuables. Y cuando faltaban menos de cuatro vueltas, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se despistó cuando marchaba en tercer lugar y debió abandonar.

Los diez primeros en arribar a la bandera a cuadros fueron Leclerc, Russell, Hamilton, Lando Norris, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Colapinto y Gasly.

DOUBLE POINTS FOR THE BOYS, NICE JOB TEAM pic.twitter.com/2Fq2H5QMS1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026

El campeonato de Fórmula 1

La lucha en el campeonato volvió a emparejarse ya que Antonelli permanece líder con 179 puntos, pero sin triunfar en las últimas tres carreras luego de una racha excepcional de cinco victorias seguidas, permitió acercarse a Russell (154 puntos) y Hamilton (147). Colapinto marcha 12° con 16 puntos.

La próxima carrera se disputará el 19 de julio en el circuito de Spa Francorchamps, Bélgica.

Fuente: Agencia DIB