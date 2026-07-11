sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 14:07

¿Va con cambios? La probable formación de Argentina contra Suiza

Scaloni analizaría dos variantes con respecto al partido contra Egipto.

Por Agencia DIB
Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Suiza.&nbsp;

Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Suiza. 

DIB.

La Selección argentina se enfrentará este sábado a partir de las 22 con Suiza, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni aún mantiene dos incógnitas en el 11 titular.

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En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará ganar confianza luego de su discreta actuación ante Egipto.

La defensa, por su parte, contará con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la zaga central estará integrada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que todavía no está confirmado si el titular será Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, aunque este último tiene más chances de estar desde el inicio.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Leandro Paredes, quien tuvo un quite consagratorio ante Egipto, será el 5. Un poco más adelantados estarán Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, mientras que solo resta por definir un lugar entre Alexis Mac Allister y Nicolás González, dos jugadores con características muy diferentes.

Finalmente, en la delantera dirán presente Julián Álvarez y Lionel Messi, que a sus 39 años está teniendo el mejor Mundial de su carrera.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Fuente: Agencia DIB.

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