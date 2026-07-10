viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 20:32

Despistó un micro de doble piso en la Autovía 2 a la altura de Las Armas

El vehículo perdió el control de su andar y terminó en el cantero central de la ruta, a la altura del kilómetro 302.

Pulqui

Un micro de doble piso despistó este viernes por la tarde sobre la Autovía 2 y terminó frenado en el cantero central, sin llegar a volcar ni colisionar con otros vehículos. El evento vial ocurrió a la altura del kilómetro 302, en la localidad de Las Armas, partido de Maipú, y por fortuna no hubo personas lesionadas.

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Según indicaron medios locales, el episodio generó un despliegue preventivo de los servicios de emergencia. Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento Las Armas, efectivos de la Policía Vial y personal de emergencias de AUBASA, quienes coordinaron la asistencia a los pasajeros y el ordenamiento del tránsito en la zona.

Condiciones de circulación

En tanto, las causas del despiste de la unidad de doble piso de la empresa El Pulqui son materia de investigación. Por el momento, no se descarta que hayan influido factores vinculados a las condiciones de circulación o a un inconveniente mecánico, aunque no existe información oficial al respecto.

El tránsito sobre la Autovía 2 continuó circulando con precaución mientras se desarrollaban las tareas para retirar el vehículo y restablecer las condiciones normales de seguridad en el sector.

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