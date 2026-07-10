viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 08:47

INTA: aseguran que su desguace atenta contra el desarrollo futuro de la Argentina

Así se refirió al INTA el ministro Javier Rodríguez, durante una Jornada de Intercambio Técnico "Hacia el uso sustentable de la biodiversidad bonaerense"

Por Agencia DIB
La Jornada de Intercambio Técnico en el&nbsp; Instituto de Floricultura del INTA Castelar.

La Jornada de Intercambio Técnico en el  Instituto de Floricultura del INTA Castelar.

En el Instituto de Floricultura del INTA Castelar se llevó a cabo la Jornada de Intercambio Técnico "Hacia el uso sustentable de la biodiversidad bonaerense", donde se destacó la articulación entre la Provincia y el INTA para preservar los recursos genéticos nativos y fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo.

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Durante la apertura, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, señaló que los recursos genéticos nativos constituyen "un patrimonio nacional" cuya preservación está estrechamente vinculada con la soberanía y el desarrollo.

El ministro sostuvo además que el INTA cumple un rol estratégico para ese objetivo y cuestionó el proceso de ajuste que atraviesa el organismo. "Lamentamos profundamente el proceso de vaciamiento y achicamiento que está sufriendo porque significa frenar el desarrollo que necesita la Argentina", afirmó.

“El INTA ya perdió dos mil trabajadores”

Al cierre del encuentro, Rodríguez volvió a defender el papel del organismo nacional y destacó la importancia de sostener la investigación, la extensión y la presencia territorial del INTA.

"El desguace que sufre el INTA desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya provocó la pérdida de alrededor de 2.000 trabajadores entre profesionales, técnicos y personal de apoyo. Esto deteriora los equipos de investigación, pone en riesgo la continuidad de numerosos proyectos y compromete el desarrollo científico del país", sostuvo.

Y concluyó: "La Argentina necesita más inversión en ciencia y tecnología, no menos. Esta política le está pegando un tiro en el pie a las posibilidades de desarrollo futuro de la Argentina. Desde la Provincia seguimos demostrando que hay otro camino, donde la ciencia, la producción y el trabajo son prioridades".

Fuente: Agencia DIB

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