8 de julio de 2026 - 00:27

Amor por la celeste y blanca: la provincia celebró el triunfo de la Selección ante Egipto

Miles de bonaerenses coparon plazas y calles de distintas ciudades para celebrar el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026.

Festejos en la Plaza San Martín de Azul.&nbsp; Foto 1/18

Festejos en la Plaza San Martín de Azul. 

 Por Foto: El Tiempo de Azul
El centro de La Plata, copado por la caravana que celebró el triunfo de la Selección argentina ante Egipto.&nbsp; Foto 2/18

El centro de La Plata, copado por la caravana que celebró el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. 

 Por Foto: Martín Gainle/Agencia DIB
Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebraron el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto.&nbsp; Foto 3/18

Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebraron el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. 

 Por Foto: Martín Gainle/Agencia DIB
Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebrando el triunfo de la Selección argentina ante Egipto.&nbsp; Foto 4/18

Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebrando el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. 

 Por Foto: Martín Gainle/Agencia DIB
Los juninenses salieron a festejar el triunfo albiceleste.&nbsp; Foto 5/18

Los juninenses salieron a festejar el triunfo albiceleste. 

 Por Foto: La Verdad de Junín
Caravana en las calles de Junín para festejar el triunfo de la Selección.&nbsp; Foto 6/18

Caravana en las calles de Junín para festejar el triunfo de la Selección. 

 Por Foto: La Verdad de Junín
Familias juninenses dijeron presente en los festejos por el pase de la Selección a cuartos de final.&nbsp; Foto 7/18

Familias juninenses dijeron presente en los festejos por el pase de la Selección a cuartos de final. 

 Por Foto: La Verdad de Junín
La rambla de Necochea se tiñó de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Egipto.&nbsp; Foto 8/18

La rambla de Necochea se tiñó de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Egipto. 

 Por Foto: Ecos Diarios de Necochea
Los más chiquitos, embanderados en la rambla de Necochea, festejaron la alegría del Mundial 2026.&nbsp; Foto 9/18

Los más chiquitos, embanderados en la rambla de Necochea, festejaron la alegría del Mundial 2026. 

 Por Foto: Ecos Diarios de Necochea
Festejos en las calles de Trenque Lauquen por el triunfo de la Selección Argentina.&nbsp; Foto 10/18

Festejos en las calles de Trenque Lauquen por el triunfo de la Selección Argentina. 

 Por Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Banderas, gritos y alegría en los festejos en Trenque Lauquen.&nbsp; Foto 11/18

Banderas, gritos y alegría en los festejos en Trenque Lauquen. 

 Por Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Todos presentes, a puro ritmo, en los festejos en Trenque Lauquen.&nbsp; Foto 12/18

Todos presentes, a puro ritmo, en los festejos en Trenque Lauquen. 

 Por Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Los más chiquitos, celebrando a puro ritmo el triunfo de La Scalonetta.&nbsp; Foto 13/18

Los más chiquitos, celebrando a puro ritmo el triunfo de La Scalonetta. 

 Por Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos.&nbsp; Foto 14/18

Banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. 

 Por Foto: La Voz del Pueblo
Festejos en la Plaza San Martín de Tres Arroyos.&nbsp; Foto 15/18

Festejos en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. 

 Por Foto: La Voz del Pueblo
Los más chiquitos, protagonistas del banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos.&nbsp; Foto 16/18

Los más chiquitos, protagonistas del banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. 

 Por Foto: La Voz del Pueblo
La euforia por la albiceleste copó las calles de Bolívar.&nbsp; Foto 17/18

La euforia por la albiceleste copó las calles de Bolívar. 

 Por Foto: La Mañana
Los más chiquitos coparon el centro de Bolívar para celebrar el triunfo de la Selección.&nbsp; Foto 18/18

Los más chiquitos coparon el centro de Bolívar para celebrar el triunfo de la Selección. 

 Por Foto: La Mañana
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