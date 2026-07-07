martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 08:31

Mundial 2026: el equipo de Argentina para enfrentar a Egipto en octavos de final

En Argentina, en los octavos de final del Mundial 2026, ingresan Tagliafico, Paredes y Álvarez por Medina, Almada y Lautaro Martínez.

Por Agencia DIB
Argentina va en busca de los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina va en busca de los cuartos de final del Mundial 2026.

X selección nacional

En un partido a priori accesible, la selección argentina busca el triunfo para seguir avanzando en el Mundial 2026 al enfrentar a Egipto en los cuartos de final. Y para este partido a disputarse en la ciudad de Atlanta este martes a las 13, el DT Lionel Scaloni dispuso tres cambios.

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Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, reemplazan a Cristian Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente, es decir, una formación más parecida a la habitual en Qatar 2022.

El equipo de Scaloni

De esta manera, la probable formación de Argentina es con Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina, primera en el ranking de la FIFA, llega al cruce ante Egipto, 26 en el escalafón mundial, con la obligación de avanzar y meterse entre los ocho mejores del torneo.

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