Mundial 2026: ¿cuántas veces se enfrentaron Argentina y Egipto?

A nivel de selecciones mayores, las selecciones masculinas de fútbol de Argentina y Egipto se han enfrentado formalmente en 2 ocasiones en toda su historia. Y la del martes 7, por los octavos de final del Mundial 2026, será la primera vez en una Copa del Mundo.
El historial es sumamente acotado con 2 victorias para Argentina, con 8 goles a favor y ninguno en contra.
Los dos partidos entre Argentina y Egipto
* Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 (Semifinales): Argentina 6 – 0 Egipto.
En aquella época, los torneos olímpicos eran disputados por las selecciones absolutas. Argentina se impuso con un triplete de Domingo Tarasconi, dos goles de Roberto Cherro y uno de Adolfo Carricaberry, logrando el pase a la final.
* Amistoso Internacional (2008): Egipto 0 – 2 Argentina
Jugado el 26 de marzo de 2008 en El Cairo. El equipo dirigido en ese entonces por Alfio Basile se quedó con el triunfo gracias a los goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso.
Enfrentamientos en juveniles
* Mundial Sub-20 2001 (Buenos Aires): Argentina 7 Egipto 1
.Fue en la fase de grupos. Los goles los hicieron Javier Saviola (3), Fabricio Coloccini, Leandro Romagnoli y Maxi Rodríguez, con uno cada uno. El restante fue de Sherif Amin en contra.
* Mundial Sub-20 2003 (Emiratos Árabes): Argentina 2 Egipto 1
Los dos goles fueron de Fernando Cavenaghi.
* Mundial Sub-20 2011 (Colombia): Argentina 2 Egipto 1
Los dos goles de Erik Lamela.
* Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Sub-23): Argentina 1 Egipto 0
Partido de la fase de grupos. El gol lo hizo un jugador de la actual Scaloneta: Facundo Medina.
Fuente: Agencia DIB