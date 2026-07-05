domingo 05 de julio de 2026
5 de julio de 2026 - 16:12

Mundial 2026: ¿cuántas veces se enfrentaron Argentina y Egipto?

El martes 7, a las 13 horas, Argentina y Egipto juegan por los octavos de final del Mundial 2026. En mayores, hay dos antecedentes. En juveniles, otras cuatro.

Por Agencia DIB
Hasta el partido por los octavos de final del Mundial 2026, Javier Saviola es el máximo goleador de Argentina, sumando mayores y juveniles.

Hasta el partido por los octavos de final del Mundial 2026, Javier Saviola es el máximo goleador de Argentina, sumando mayores y juveniles.

A nivel de selecciones mayores, las selecciones masculinas de fútbol de Argentina y Egipto se han enfrentado formalmente en 2 ocasiones en toda su historia. Y la del martes 7, por los octavos de final del Mundial 2026, será la primera vez en una Copa del Mundo.

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El historial es sumamente acotado con 2 victorias para Argentina, con 8 goles a favor y ninguno en contra.

Los dos partidos entre Argentina y Egipto

* Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 (Semifinales): Argentina 6 – 0 Egipto.

En aquella época, los torneos olímpicos eran disputados por las selecciones absolutas. Argentina se impuso con un triplete de Domingo Tarasconi, dos goles de Roberto Cherro y uno de Adolfo Carricaberry, logrando el pase a la final.

* Amistoso Internacional (2008): Egipto 0 – 2 Argentina

Jugado el 26 de marzo de 2008 en El Cairo. El equipo dirigido en ese entonces por Alfio Basile se quedó con el triunfo gracias a los goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso.

Enfrentamientos en juveniles

* Mundial Sub-20 2001 (Buenos Aires): Argentina 7 Egipto 1

.Fue en la fase de grupos. Los goles los hicieron Javier Saviola (3), Fabricio Coloccini, Leandro Romagnoli y Maxi Rodríguez, con uno cada uno. El restante fue de Sherif Amin en contra.

* Mundial Sub-20 2003 (Emiratos Árabes): Argentina 2 Egipto 1

Los dos goles fueron de Fernando Cavenaghi.

* Mundial Sub-20 2011 (Colombia): Argentina 2 Egipto 1

Los dos goles de Erik Lamela.

* Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Sub-23): Argentina 1 Egipto 0

Partido de la fase de grupos. El gol lo hizo un jugador de la actual Scaloneta: Facundo Medina.

Fuente: Agencia DIB

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