sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 14:33

Tras renovar sus autoridades, la UCR hará un acto en La Plata para volver a marcar presencia

El partido se reactiva tras la elección de Emiliano Balbín al frente del Comité Provincia.

Emiliano Balbí, el nuevo presidente de la UCR.&nbsp;

Emiliano Balbí, el nuevo presidente de la UCR. 

Archivo DIB.

Tras ponerle fin a su interna, y con la designación de Emiliano Balbín al frente del partido a nivel provincial, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires dará un paso clave en su proceso de normalización institucional con un acto en el club Atenas de La Plata. Allí quedará conformada la nueva Convención partidaria, el órgano encargado de fijar la política de alianzas de cara a los próximos desafíos electorales.

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La convocatoria está prevista para el próximo 8 de agosto en el mítico polideportivo de Atenas en La Plata. El acto marcará el cierre de una etapa atravesada por disputas internas, impugnaciones y conflictos judiciales que demoraron la renovación de las autoridades partidarias. Con la constitución de la Convención, el radicalismo buscará dejar atrás ese escenario y consolidar el acuerdo político alcanzado entre los principales espacios internos.

El entendimiento fue sellado entre Adelante Buenos Aires, el sector que responde al senador nacional Maximiliano Abad; Futuro Radical, referenciado en el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro; y el espacio que integran el ex titular del Comité Provincia Miguel Fernández, junto a un grupo de intendentes entre los que se encuentra el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas.

Como parte de ese consenso, todo indica que el dirigente platense Pablo Nicoletti será elegido como presidente de la Convención, una definición que forma parte del acuerdo político que también permitió la llegada de Emiliano Balbín a la conducción del Comité Provincia.

Durante la jornada también se avanzará con la designación de los integrantes de la Junta Electoral partidaria y de los apoderados, mientras que aún resta resolver la conformación de la mesa ejecutiva de la Convención, integrada por nueve miembros.

Además del componente institucional, el encuentro tendrá un fuerte perfil político. La conducción encabezada por Balbín, que ya asumió formalmente sus funciones, será presentada oficialmente ante la militancia y la dirigencia radical, en una señal de unidad con la que el partido buscará mostrarse fortalecido tras meses de tensiones internas.

Con la Convención en funcionamiento, la UCR bonaerense quedará en condiciones de comenzar a debatir uno de los temas centrales de la agenda partidaria: la estrategia de alianzas que adoptará en el escenario político de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB.

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