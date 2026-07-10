Rescataron a siete personas sometidas a explotación laboral rural en La Matanza

Siete personas sometidas a explotación laboral rural fueron rescatadas tras un operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en el partido bonaerense de La Matanza, al tiempo que dos hermanos quedaron detenidos.

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Tras diversas investigaciones y discretas tareas de inteligencia efectuadas por personal del Departamento Trata de Personas de la PFA, se realizaron operativos por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 3 de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta, Secretaría Nº9, de Mariana Sioli.

El análisis de la causa estableció que, en cuatro campos, donde se realizaba cosecha frutihortícola , las víctimas eran sometidas a trabajo esclavo y vivían en condiciones de extrema precariedad.

Con el total de las pruebas aportadas, el magistrado ordenó cuatro allanamientos a dichas fincas . Durante los operativos, se recibió colaboración de un grupo de contención y de operadores de drones que realizaron sobrevuelos en la zona, los cuales permitieron ubicar rápidamente el desplazamiento de las víctimas con el fin de resguardar su integridad, fueron rescatadas siete personas.

Los damnificados fueron puestos a resguardo y contención por personal perteneciente al Programa de Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia.

Los detenidos, de 65 y 68 años, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Fuente: Agencia DIB