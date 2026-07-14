jueves 16 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 16:46

Mundial 2026: Dibu Martínez superó el récord del Pato Fillol

Hasta este miércoles, eran los arqueros argentinos -y bonaerenses- con más partidos en Mundiales, 13 cada uno. Pero ante Inglaterra, Dibu Martínez inclinó el récord a su favor.

Por Agencia DIB
Dibu Martínez, el arquero récord que va por otra Copa.

Dibu Martínez, el arquero récord que va por otra Copa.

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Este miércoles, cuando Emiliano Dibu Martínez logró una marca histórica: ser el arquero de la selección argentina con más presencias en Mundiales. El marplatense campeón en Qatar 2022, con 14 partidos, superó a Ubaldo Matildo Pato Fillol, el nacido en San Miguel del Monte, campeón en Argentina 1978.

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Hasta antes del partido en Atlanta, Martínez y Fillol estaban igualados con 13 partidos cada uno en Copas del Mundo. La diferencia es que el Pato lo logró en tres certámenes (un partido en Alemania 74, 6 en Argentina 78 y 5 en España 82) mientras que Dibu atajó en dos, Qatar 2022 y el actual Mundial. Ahora el Dibu está en la cima, con 14. Y en la final ante España llegará a 15.

El podio de los arqueros argentinos con más presencia en Mundiales lo completa Sergio Chiquito Romero, con 12 partidos en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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