lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 10:11

Mundial Sub 20 1997: el día que Argentina -con Scaloni, Aimar y Samuel– venció a Inglaterra

Treinta años antes de la semifinal del Mundial 2026, el cuerpo técnico de la selección argentina ya sabía qué era ganarle a los ingleses.

Por Agencia DIB
Scaloni, Aimar y Samuel, el cuerpo técnico de la selección argentina en el Mundial 2026.

Scaloni, Aimar y Samuel, el cuerpo técnico de la selección argentina en el Mundial 2026.

En Malasia 97, el sub 20 argentino se consagró bicampeón. Scaloni llevó la bandera de su pueblo, Pujato, a los festejos.&nbsp;

En Malasia 97, el sub 20 argentino se consagró bicampeón. Scaloni llevó la bandera de su pueblo, Pujato, a los festejos. 

El 26 de junio de 1997 en el Estadio Larkin de la ciudad malaya de Johor Bahru, Argentina derrotó a Inglaterra por los octavos de final del Mundial Sub 20. Hoy, ese partido adquiere una mayor dimensión porque en el plantel nacional estaban Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, el cuerpo técnico de la actual selección.

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Nuestra selección juvenil, dirigida por José Pekerman, venía de clasificar segunda en su grupo (detrás de Australia) e Inglaterra había ganado su zona con puntaje ideal. En los papeles era un partido muy difícil, un gran escollo en el camino a repetir el título logrado en el Mundial Sub 20 de Qatar 1995.

Fue un merecido 2 a 1. El primer gol de Argentina lo hizo Juan Román Riquelme, a los 10 minutos del primer tiempo, de penal. Quince minutos después Pablo Aimar puso el 2 a 0, tras una gran jugada colectiva. A nueve minutos del final, Jamie Carragher descontó para Inglaterra.

En Malasia 97, el sub 20 argentino se consagró bicampeón. Scaloni llevó la bandera de su pueblo, Pujato, a los festejos.

En Malasia 97, el sub 20 argentino se consagró bicampeón. Scaloni llevó la bandera de su pueblo, Pujato, a los festejos.

El equipo de José (Pekerman)

Leo Franco; Juan José Serrizuela, Leandro Cufré, Walter Samuel, Diego Placente; Fabián Cubero, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar (luego entró Diego Markic); Bernardo Romeo y Lionel Scaloni (luego ingresó Martín Perezlindo).

Un dato adicional. Entre los 11 titulares también estuvo Diego Placente, actual director técnico de las selecciones juveniles de Argentina.

Después de este partido, el camino hacia la tercera estrella Sub-20 de la historia fue demoledor:

  • Cuartos de final: 2-0 a Brasil (goles de Scaloni y Perezlindo).
  • Semifinal: 1-0 a Irlanda (gol de Bernardo Romeo).
  • Final: 2-1 a Uruguay (goles de Cambiasso y Quintana).

Fuente: Agencia DIB

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