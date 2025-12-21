La mayor distinción del deporte argentino: se entregan los Premios Olimpia 2025

Edición número 72 de los Olimpia, los premios que desde 1954 entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires y que en esta oportunidad reconocerá a deportistas argentinos en 43 categorías, entre ellas e-sports.

La ceremonia se realizará este lunes, nuevamente en La Usina del Arte de Buenos Aires, desde las 21. El año pasado, el pilarense Franco Colapinto (automovilismo) y el marplatense Emiliano Martínez (fútbol) se quedaron con el oro. Y en esta oportunidad, otros bonaerenses aparecen como los favoritos, entre ellos la campanense Agostina Hein (natación) , el marplatense Horacio Zeballos (tenis) o el arrecifeño Agustín Canapino (automovilismo) .

Además de la inclusión de los e-sports (el ganador será elegido por el público) entre las categorías, también habrá un nuevo reconocimiento: el Premio Inspiración, una beca anual para impulsar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva.

Por último, también se incorpora este año el Premio Olimpia Infinito, una nueva categoría que rendirá homenaje a la trayectoria de deportistas fallecidos.

Premios Olimpia 2025: las ternas

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez y Kevin Vallejos

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliaso y Franco Colapinto

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello

E-sports: 9z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü y Bestia, Isurus

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón

Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle

Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo

Los más ganadores de los Olimpia

El primer Olimpia de Oro se entregó el viernes 3 de diciembre de 1954 en el Luna Park y su ganador fue el balcarceño Juan Manuel Fangio, quien ese año obtuvo segundo título mundial de Fórmula 1. Desde ese año y hasta 1969 se entregaba solo un Olimpia de Oro, y en 1970 se incorporaron los de Plata para las distintas categorías.

El rosarino Lionel Messi se quedó con el Olimpia de Oro en cuatro oportunidades y quince veces ganó el Olimpia de Plata en fútbol. En ambas, el rosarino es el más ganador, aunque en el caso de los Olimpia de Plata comparte con el exjugador de tenis de mesa Liu Song, nacido en China, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Y entre las mujeres, Gabriela Sabatini ostenta esos récords: fue oro en 1987 y 1988, y plata en once oportunidades.

Solo tres veces el Olimpia de Oro fue compartido: la primera, en 2004, Carlos Tévez y Emanuel Ginóbili, campeones olímpicos en Atenas 2004. Hace dos años, Belén Casetta (medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago en 3.000 metros con obstáculos) y Lionel Messi. Y el año pasado, Colapinto y el “Dibu” Martínez.

Todos los ganadores de los Olimpia de Oro

1954: Juan Manuel Fangio (automovilismo)

1955: Pascual Pérez (boxeo)

1956: Jorge Bátiz (ciclismo)

1957: Pedro Dellacha (fútbol)

1958: Osvaldo Suárez (atletismo)

1959: Luis Federico Thompson (boxeo)

1960: Rodolfo Hossinger (vuelo sin motor)

1961: Luis Nicolao (natación)

1962: Norma Baylon (tenis)

1963: Juan Carlos Dyrzka (atletismo)

1964: Carlos Moratorio (equitación)

1965: Bernardo Otaño (rugby)

1966: Horacio Accavallo (boxeo)

1967: Roberto de Vicenzo (golf)

1968: Nicolino Locche (boxeo)

1969: Alberto Demiddi (remo)

1970: Roberto de Vicenzo (golf)

1971: Alberto Demiddi (remo)

1972: Carlos Monzón (boxeo)

1973: Horacio Iglesias (natación)

1974: Guillermo Vilas (tenis)

1975: Guillermo Vilas (tenis)

1976: Juan Carlos Harriott (polo)

1977: Guillermo Vilas (tenis)

1978: Daniel Martinazzo (hockey sobre patines)

1979: Diego Maradona (fútbol)

1980: Sergio Víctor Palma (boxeo)

1981: Marcelo Alexandre (ciclismo)

1982: Santos Laciar (boxeo)

1983: Santos Laciar (boxeo)

1984: Santos Laciar (boxeo)

1985: Hugo Porta (rugby)

1986: Diego Maradona (fútbol)

1987: Gabriela Sabatini (tenis)

1988: Gabriela Sabatini (tenis)

1989: Eduardo Romero (golf)

1990: Pedro Décima (boxeo)

1991: Oscar Ruggeri (fútbol)

1992: Diego Degano (natación)

1993: Marcelo Milanesio (básquetbol)

1994: Julio César Vásquez (boxeo)

1995: Nora Vega (patín)

1996: Carlos Espínola (windsurf)

1997: José Meolans (natación)

1998: Andrea González (patín)

1999: Gonzalo Quesada (rugby)

2000: Selección femenina de hockey (hockey sobre césped)

2001: José Cóceres (golf)

2002: Cecilia Rognoni (hockey sobre césped)

2003: Emanuel Ginóbili (básquetbol)

2004: Emanuel Ginóbili (básquetbol) y Carlos Tévez (fútbol)

2005: David Nalbandian (tenis)

2006: Germán Chiaraviglio (atletismo)

2007: Ángel Cabrera (golf)

2008: Juan Curuchet (ciclismo) y Walter Pérez (ciclismo)

2009: Juan Martín Del Potro (tenis)

2010: Luciana Aymar (hockey sobre césped)

2011: Lionel Messi (fútbol)

2012: Sergio Martínez (boxeo)

2013: Marcos Maidana (boxeo)

2014: Adolfo Cambiaso (polo)

2015: Paula Pareto (judo)

2016: Juan Martín del Potro (tenis)

2017: Delfina Pignatiello (natación)

2018: Agustín Canapino (automovilismo)

2019: Luis Scola (básquetbol)

2020: Diego Schwartzman (tenis)

2021: Lionel Messi (fútbol)

2022: Lionel Messi (fútbol)

2023: Belén Casetta (atletismo) y Lionel Messi (fútbol)

2024: Franco Colapinto (automovilismo) y Emiliano Martínez (fútbol)

