La mayor distinción del deporte argentino: se entregan los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez y Kevin Vallejos
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliaso y Franco Colapinto
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina
Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar
Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello
E-sports: 9z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü y Bestia, Isurus
Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban
Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia
Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón
Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle
Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo
Los más ganadores de los Olimpia
El primer Olimpia de Oro se entregó el viernes 3 de diciembre de 1954 en el Luna Park y su ganador fue el balcarceño Juan Manuel Fangio, quien ese año obtuvo segundo título mundial de Fórmula 1. Desde ese año y hasta 1969 se entregaba solo un Olimpia de Oro, y en 1970 se incorporaron los de Plata para las distintas categorías.
El rosarino Lionel Messi se quedó con el Olimpia de Oro en cuatro oportunidades y quince veces ganó el Olimpia de Plata en fútbol. En ambas, el rosarino es el más ganador, aunque en el caso de los Olimpia de Plata comparte con el exjugador de tenis de mesa Liu Song, nacido en China, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Y entre las mujeres, Gabriela Sabatini ostenta esos récords: fue oro en 1987 y 1988, y plata en once oportunidades.
Solo tres veces el Olimpia de Oro fue compartido: la primera, en 2004, Carlos Tévez y Emanuel Ginóbili, campeones olímpicos en Atenas 2004. Hace dos años, Belén Casetta (medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago en 3.000 metros con obstáculos) y Lionel Messi. Y el año pasado, Colapinto y el “Dibu” Martínez.
Todos los ganadores de los Olimpia de Oro
1954: Juan Manuel Fangio (automovilismo)
1955: Pascual Pérez (boxeo)
1956: Jorge Bátiz (ciclismo)
1957: Pedro Dellacha (fútbol)
1958: Osvaldo Suárez (atletismo)
1959: Luis Federico Thompson (boxeo)
1960: Rodolfo Hossinger (vuelo sin motor)
1961: Luis Nicolao (natación)
1962: Norma Baylon (tenis)
1963: Juan Carlos Dyrzka (atletismo)
1964: Carlos Moratorio (equitación)
1965: Bernardo Otaño (rugby)
1966: Horacio Accavallo (boxeo)
1967: Roberto de Vicenzo (golf)
1968: Nicolino Locche (boxeo)
1969: Alberto Demiddi (remo)
1970: Roberto de Vicenzo (golf)
1971: Alberto Demiddi (remo)
1972: Carlos Monzón (boxeo)
1973: Horacio Iglesias (natación)
1974: Guillermo Vilas (tenis)
1975: Guillermo Vilas (tenis)
1976: Juan Carlos Harriott (polo)
1977: Guillermo Vilas (tenis)
1978: Daniel Martinazzo (hockey sobre patines)
1979: Diego Maradona (fútbol)
1980: Sergio Víctor Palma (boxeo)
1981: Marcelo Alexandre (ciclismo)
1982: Santos Laciar (boxeo)
1983: Santos Laciar (boxeo)
1984: Santos Laciar (boxeo)
1985: Hugo Porta (rugby)
1986: Diego Maradona (fútbol)
1987: Gabriela Sabatini (tenis)
1988: Gabriela Sabatini (tenis)
1989: Eduardo Romero (golf)
1990: Pedro Décima (boxeo)
1991: Oscar Ruggeri (fútbol)
1992: Diego Degano (natación)
1993: Marcelo Milanesio (básquetbol)
1994: Julio César Vásquez (boxeo)
1995: Nora Vega (patín)
1996: Carlos Espínola (windsurf)
1997: José Meolans (natación)
1998: Andrea González (patín)
1999: Gonzalo Quesada (rugby)
2000: Selección femenina de hockey (hockey sobre césped)
2001: José Cóceres (golf)
2002: Cecilia Rognoni (hockey sobre césped)
2003: Emanuel Ginóbili (básquetbol)
2004: Emanuel Ginóbili (básquetbol) y Carlos Tévez (fútbol)
2005: David Nalbandian (tenis)
2006: Germán Chiaraviglio (atletismo)
2007: Ángel Cabrera (golf)
2008: Juan Curuchet (ciclismo) y Walter Pérez (ciclismo)
2009: Juan Martín Del Potro (tenis)
2010: Luciana Aymar (hockey sobre césped)
2011: Lionel Messi (fútbol)
2012: Sergio Martínez (boxeo)
2013: Marcos Maidana (boxeo)
2014: Adolfo Cambiaso (polo)
2015: Paula Pareto (judo)
2016: Juan Martín del Potro (tenis)
2017: Delfina Pignatiello (natación)
2018: Agustín Canapino (automovilismo)
2019: Luis Scola (básquetbol)
2020: Diego Schwartzman (tenis)
2021: Lionel Messi (fútbol)
2022: Lionel Messi (fútbol)
2023: Belén Casetta (atletismo) y Lionel Messi (fútbol)
2024: Franco Colapinto (automovilismo) y Emiliano Martínez (fútbol)
Fuente: Agencia DIB