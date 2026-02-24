Declaran al tenista platense Tomás Etcheverry personalidad destacada de la Provincia

El tenista platense Tomás Etcheverry , ganador el fin de semana de su primer torneo en el circuito mundial de la ATP, fue declarado personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires.

De 26 años, Etcheverry logró el domingo en Río de Janeiro su primer título mayor. Fue en el ATP 500 de la ciudad carioca, en el que derrotó en la final al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4, apenas un par de horas después de haber superado al checo Vit Kopriva en la semifinal, también en tres sets y cediendo la primera manga. El triunfo del hincha de Gimnasia en semis fue con parciales de 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4).

Este martes, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio sanción definitiva a la iniciativa presentada por el senador Marcelo Leguizamón , que había sido aprobada previamente por la Cámara alta. “La propuesta reconoce los logros deportivos del tenista platense Tomás Etcheverry, destacando no solo su desempeño profesional y su proyección internacional, sino también su compromiso, disciplina y perseverancia a lo largo de su carrera”, reza el texto.

A su vez, siempre de acuerdo con la iniciativa parlamentaria, “Etcheverry se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del tenis argentino en la actualidad, representando al país en los torneos más importantes del circuito y posicionándose entre los mejores del ranking mundial. Su crecimiento sostenido es el resultado de años de esfuerzo, entrenamiento constante y una fuerte convicción en sus objetivos”. La iniciativa aprobada subraya especialmente el valor de su ejemplo para las nuevas generaciones.

El domingo Etcheverry fue campeón en su cuarta final. En 2023 había sido finalista en Santiago de Chile y en Houston, y en 2024 en Lyon. Con su título del fin de semana saltó 18 puestos en el ranking de la ATP, ubicándose ahora 33º. Su mejor ranking fue el puesto 27, en 2024.

Conformación de las Comisiones

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense celebrada este martes estuvo enfocada principalmente en la reforma y conformación de las comisiones del cuerpo, y atendiendo a una problemática que se agrava, se creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

Además, también se aprobó un proyecto de ley de la diputada Lucía Iañez, que declara a la localidad platense de Etcheverry como Capital Provincial de las Carreras de Sortijas.

Fuente: Agencia DIB