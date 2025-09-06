Horacio Zeballos, el genio marplatense del dobles, consolidó su leyenda en el US Open

A los 40 años, el tenista marplatense Horacio Zeballos se consangró este sábado campeón del abierto de Estados Unidos en la modalidad dóbles al vencer junto a Marcel Granollers a la dupla de los británicos británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 y 7-5.

La dupla del marplatense y el catalán venía de ganarle a Salisbury y Skupski la final de Rolando Garros y ahora repitieron en el cemento de Nueva York. El triunfo también tuvo sabor a revancha para ellos, porque en 2019 había caído en la final del abierto norteamericano frente a la pareja que conformaron los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Esta fue la quinta final en un Grand Slam para Granollers y Zeballos, porque también perdieron en Wimbledon en 2021 y 2023, y como se dijo vencieron esta temporada en París a la dupla británica que derrotaron hoy.

Con esta actuación en el Abierto de los Estados Unidos , Zeballos y Granollers, quintos favoritos volverán a ingresar al Top 10 del ranking de dobles, a un año de haberse encaramado en el primer puesto, exactamente en abril de 2024. Además, se llevaron un premio de un millón de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATPTour_ES/status/1964399016789024863?t=EwUyVVgIBS5MLSwOSapkFQ&s=08&partner=&hide_thread=false ¡CAMPEONES!



Granollers/Zeballos conquistan Nueva York tras derrotar a Salisbury/Skupski 3-6, 7-6(4), 7-5 salvando tres puntos de partido.



Su segundo Grand Slam como pareja llega en el @usopen. pic.twitter.com/oGM1MA3pnH — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 6, 2025

De Mar del Plata, como Vilas

Zurdo y de Mar del Plata, como el gran Guillermo Vilas, Zeballos es el mejor doblista argentino de la historia, con 25 títulos en esta especialidad (13 junto a Granollers). En singles solo ganó un torneo, el ATP de Viña del Mar, Chile, pero nada menos que derrotando en la final a Rafael Nadal y en polvo de ladrillo.

En esta temporada Cebolla -como lo llaman sus amigos- y Granollers también ganaron el ATP de Bucarest y el Master 1000 de Madrid, lo que demuestra que a los 40 y 39 años, respectivamente, siguen dando batalla en todas las canchas.