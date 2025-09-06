sábado 06 de septiembre de 2025
6 de septiembre de 2025 - 16:22

Horacio Zeballos, el genio marplatense del dobles, consolidó su leyenda en el US Open

Horacio Zeballos se consagró campeón del abierto estadounidense junto a Marcel Granollers. Vencieron a los británicos Salisbury y Skupski, a quienes ya les habían ganado en París. Premio millonario y logro imborrable a sus 40 años.

Por Agencia DIB
Horacio Zeballos festeja en Estados Unidos.&nbsp;

Horacio Zeballos festeja en Estados Unidos. 

A los 40 años, el tenista marplatense Horacio Zeballos se consangró este sábado campeón del abierto de Estados Unidos en la modalidad dóbles al vencer junto a Marcel Granollers a la dupla de los británicos británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 y 7-5.

Más noticias
Horacio Zeballos en acción.

Horacio Zeballos, el marplatense que va por su segundo Grand Slam en dobles
Uno y otro, los autos de la escudería Alpine.

Franco Colapinto terminó 11º: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo"

La dupla del marplatense y el catalán venía de ganarle a Salisbury y Skupski la final de Rolando Garros y ahora repitieron en el cemento de Nueva York. El triunfo también tuvo sabor a revancha para ellos, porque en 2019 había caído en la final del abierto norteamericano frente a la pareja que conformaron los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Esta fue la quinta final en un Grand Slam para Granollers y Zeballos, porque también perdieron en Wimbledon en 2021 y 2023, y como se dijo vencieron esta temporada en París a la dupla británica que derrotaron hoy.

Con esta actuación en el Abierto de los Estados Unidos, Zeballos y Granollers, quintos favoritos volverán a ingresar al Top 10 del ranking de dobles, a un año de haberse encaramado en el primer puesto, exactamente en abril de 2024. Además, se llevaron un premio de un millón de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATPTour_ES/status/1964399016789024863?t=EwUyVVgIBS5MLSwOSapkFQ&s=08&partner=&hide_thread=false

De Mar del Plata, como Vilas

Zurdo y de Mar del Plata, como el gran Guillermo Vilas, Zeballos es el mejor doblista argentino de la historia, con 25 títulos en esta especialidad (13 junto a Granollers). En singles solo ganó un torneo, el ATP de Viña del Mar, Chile, pero nada menos que derrotando en la final a Rafael Nadal y en polvo de ladrillo.

En esta temporada Cebolla -como lo llaman sus amigos- y Granollers también ganaron el ATP de Bucarest y el Master 1000 de Madrid, lo que demuestra que a los 40 y 39 años, respectivamente, siguen dando batalla en todas las canchas.

Temas
Ver más

Horacio Zeballos, el marplatense que va por su segundo Grand Slam en dobles

Franco Colapinto terminó 11º: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo"

Agostina Hein: "Nadar es mi todo: me da paz, me da saber que todo va a estar bien"

"Generación Dorada": charla-homenaje en San Nicolás a 21 años del oro olímpico en básquet

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una imgen de la Asamblea Legislativa, que reúne a diputados y senadores bonaerenses. 

Las caras de la elección: quiénes se van y quienes entrarían a la Legislatura

Por  Andrés Lavaselli