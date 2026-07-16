Furor por la final: se disparó un 6.000% la búsqueda de vuelos y casi no quedan pasajes

Un avión de Aerolíneas Argentinas.

La clasificación de la Selección argentina a la final provocó un crecimiento del 6.000% en las búsquedas de vuelos hacia Nueva York, según datos de Despegar. La comparación corresponde a las dos semanas anteriores al partido decisivo, que se disputará el domingo 19 de julio.

Desde Buenos Aires, un vuelo a Nueva York entre el 18 y el 21 de julio cuesta $4.008.339 por persona. La propuesta incluye una escala tanto en la ida como en el regreso y permite llevar una mochila. Además, Aerolíneas Argentinas incorporó dos vuelos directos, con salidas previstas para el viernes 17 y el sábado 18 de julio.

Para quienes ya se encuentran en Estados Unidos, viajar desde Atlanta entre el 18 y el 21 de julio cuesta $982.517 por persona. El vuelo es directo, de ida y vuelta, e incluye mochila y equipaje de mano. Desde Miami, para las mismas fechas, el precio es de $601.351: la ida tiene una escala y el regreso es directo, también con mochila y equipaje de mano incluidos.

La demanda aérea desde Atlanta aumentó con fuerza después de la semifinal y dejó a muchos hinchas con pocas alternativas. Ante los vuelos prácticamente agotados, numerosos argentinos comenzaron a buscar vehículos de alquiler para trasladarse hasta Nueva Jersey, aunque las agencias más populares ya no tenían unidades disponibles durante la mañana.

El recorrido por tierra desde Atlanta demanda alrededor de 14 horas y comprende 874 millas, sin contar las paradas para cargar combustible, comer o descansar. El trayecto atraviesa Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey. Para reducir gastos, algunos grupos intentaron alquilar camionetas con capacidad para siete u ocho pasajeros. La falta de disponibilidad también elevó los costos de los traslados. En una situación anterior registrada en Missouri, algunas camionetas habían alcanzado valores de 200 dólares diarios por la alta demanda. Pese a las dificultades, una gran cantidad de argentinos busca la manera de llegar a las afueras de Nueva York para acompañar a la Selección en la final frente a España. Fuente: Agencia DIB.

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