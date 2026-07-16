jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 20:31

Vuelven las lluvias: ¿cómo estará el fin de semana y el inicio de las vacaciones de invierno?

Tras el breve "veranito" en pleno julio, la inestabilidad ganará terreno y, hacia el domingo, habrá un cambio significativo en la dirección del viento.

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Tras varios días de aumento sustancial de las temperaturas que dejaron atrás la ola polar que azotó al centro del país y a la provincia de Buenos Aires en el inicio del mes de julio, el viento norte se instaló, sumando humedad a la atmósfera, ecuación que da un resultado cantado: lluvias.

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En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y confirmó un cambio en las condiciones del tiempo para el cierre de la semana. Desde este viernes, las lluvias y tormentas coparán todo el territorio bonaerense, con chaparrones de variada intensidad.

La temperatura, en tanto, rondará los 17°C y los 23°C, con viento del noreste y ráfagas de hasta 50 km/h durante el viernes y el sábado, y tras el paso de las precipitaciones, el viento cambiará al sector sur durante el domingo, produciendo un descenso en el mercurio. Las mínimas alcanzarán valores cercanos a 10 °C y las máximas tocarán los 15 °C.

Cuidado con las tormentas. (Adobe Firefly)
Cuidado con las tormentas. (Adobe Firefly)

Vacaciones de invierno

Luego de la inestabilidad y las lluvias, la primera semana de vacaciones de invierno de los más chicos mantendrá las mismas características que se impondrán el fin de semana: aire más fresco, temperaturas acordes al invierno aunque no extremadamente bajas y condiciones más estables, con poca nubosidad.

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